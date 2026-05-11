Cần Thơ thúc đẩy eTax Mobile tăng trải nghiệm cho người nộp thuế

Cán bộ thuế thành phố Cần Thơ hướng dẫn người nộp thuế tự kê khai thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Tính đến nay, ngành Thuế thành phố đã đạt được những con số ấn tượng trong việc chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. Cụ thể, trên 99% dữ liệu mã số thuế cá nhân đã được rà soát, với 59% đã đồng bộ hoàn toàn với mã định danh cá nhân. Đặc biệt, thông qua việc kết nối dữ liệu với cơ quan đăng ký kinh doanh, 100% doanh nghiệp thành lập mới hiện nay đã được cấp mã số thuế ngay trong ngày.

Cùng với đó, hệ thống hóa đơn điện tử cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ tính riêng quý I/2026, tổng số lượng hóa đơn điện tử được sử dụng trên địa bàn đạt khoảng 90,1 triệu. Đối với loại hình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, toàn thành phố đã có hơn 7.100 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng, đạt tỷ lệ 96%.

Trong lộ trình chuyển đổi số, ứng dụng eTax Mobile được xác định là công cụ nòng cốt giúp cá nhân và hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi. Đến nay, toàn thành phố đã có hơn 73.300 người nộp thuế cài đặt ứng dụng, trong đó nhóm hộ kinh doanh ghi nhận sự chuyển đổi tích cực với tỷ lệ sử dụng đạt trên 70%. Đến nay, hệ thống eTax Mobile đã được kết nối với 30 ngân hàng thương mại, cho phép người nộp thuế thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

Điểm sáng tiêu biểu trong công tác này là Thuế cơ sở 4, đơn vị dẫn đầu địa bàn về tỷ lệ cài đặt và sử dụng eTax Mobile với tỷ lệ người nộp thuế có tài khoản đạt tới 99,47%. Ông Phạm Thành Nhân, Trưởng Thuế cơ sở 4 cho biết, để đạt được kết quả này, đơn vị đã triển khai quyết liệt phương châm “cầm tay chỉ việc” thông qua hàng loạt hội nghị đối thoại trực tiếp tại các phường, xã như Thuận Hưng, Thốt Nốt, Trung Nhứt, Tân Lộc....

Tại các buổi hỗ trợ, Đoàn Thanh niên và các tổ chuyên trách đã trực tiếp hướng dẫn người nộp thuế từng thao tác cài đặt, đăng ký và sử dụng các tính năng như tra cứu nghĩa vụ thuế hay nộp thuế điện tử. Việc kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo đã giúp thay đổi thói quen của người dân, giảm đáng kể số lượt người nộp thuế phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Không dừng lại ở những kết quả hiện tại, theo ông Phan Tiến Lân, Trưởng Thuế thành phố Cần Thơ cho biết, ngành Thuế đang hướng tới mục tiêu cao hơn là ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng đối với các dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngay từ đầu năm 2026, ngành Thuế thành phố Cần Thơ đã chủ động ban hành và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số nhằm hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý. Điểm nhấn của kế hoạch này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi khâu quản lý, từ việc số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến việc đảm bảo toàn bộ ứng dụng thuế vận hành trên môi trường số.

“Thuế thành phố Cần Thơ phấn đấu tiếp tục duy trì và nâng cao các kết quả đã đạt được, trong đó đảm bảo 100% ứng dụng thuế được tích hợp, vận hành trên môi trường số; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; đồng thời đảm bảo trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến”, Trưởng Thuế thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Cần Thơ cam kết tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để đạt được các mục tiêu trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2026, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn./.