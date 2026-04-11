Cần Thơ kết nối ngân hàng và doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn

Tại chương trình, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ nhấn mạnh, sau khi thực hiện các chủ trương hợp nhất, thành phố Cần Thơ hiện có diện tích tự nhiên khoảng 6.400 km2 với dân số gần 4,2 triệu người. Quy mô nền kinh tế (GRDP) của thành phố đạt khoảng 15 tỷ USD, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong quý I/2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố đạt trên 7%, cho thấy tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Ngành công thương đóng góp quan trọng với doanh thu thương mại - công nghiệp đạt khoảng 71.000 tỷ đồng; mục tiêu cả năm 2026 phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 350.000 tỷ đồng và thương mại dịch vụ đạt 380.000 tỷ đồng.

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ tình hình bất ổn địa chính trị tại Trung Đông gây khó khăn cho xuất khẩu và giá nhiên liệu, nhưng kim ngạch xuất khẩu của thành phố trong quý I vẫn đạt 1,5 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu gạo đạt gần 350 triệu USD và thủy sản đạt gần 570 triệu USD. Thành phố đặt mục tiêu cả năm 2026 kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD.

Để đạt được các con số ấn tượng này, thành phố đang tập trung vào bốn trọng điểm chiến lược: phát triển đô thị sân bay quy mô 6.000 ha với vốn đầu tư trên 10 tỷ USD; thúc đẩy các dự án lấn biển và tổ hợp thép quy mô 16 triệu tấn của Tập đoàn Xuân Thiện với tổng vốn dự kiến 16,8 tỷ USD; xây dựng thành phố công nghiệp tại khu vực huyện Vĩnh Thạnh (cũ) rộng 6.300 ha dự kiến thu hút 300.000 lao động và phát triển thành phố năng lượng tại khu vực Trần Đề - Đại Ngãi để đảm bảo an ninh năng lượng cho vùng.

Lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định, ngân hàng chính là "mạch máu" của nền kinh tế và việc tổ chức kết nối này là để đảm bảo mạch máu không bị tắc nghẽn. Sở cam kết không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thủ tục hành chính mà sẽ chuyển sang tư duy "kiến tạo", phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và trường đại học để đào tạo nguồn nhân lực, đồng hành cùng doanh nghiệp và ngân hàng để tất cả cùng phát triển theo tinh thần "win-win" (các bên cùng có lợi). Ông Sơn mong muốn LPBank với bề dày kinh nghiệm sẽ cung cấp các giải pháp tín dụng tối ưu, giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức, hiện thực hóa các dự án đầu tư lớn trên địa bàn.

Về phía đơn vị đồng hành, bà Trần Nhị Hà - Phó Giám đốc Ngân hàng doanh nghiệp LPBank cho biết, thông qua chương trình "LPBank Connect", ngân hàng mong muốn xây dựng một nền tảng kết nối lâu dài với cộng đồng doanh nghiệp địa phương. LPBank không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt mà còn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, tối ưu hóa vận hành và mở rộng thị trường.

Đây là một trong những định hướng trọng tâm của LPBank trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. LPBank xác định việc lắng nghe những khó khăn, vướng mắc thực tế của doanh nghiệp là cơ sở để thiết kế các gói sản phẩm đặc thù, đóng vai trò làm "đòn bẩy" cho sự bứt phá của kinh tế vùng.

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã diễn ra giữa LPBank và nhiều đơn vị tiêu biểu trên địa bàn. Các đơn vị tham gia ký kết bao gồm: Bưu điện thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Tây Đô, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, UBND phường Long Bình, UBND xã Hòa Lựu, UBND xã Ngọc Tố, UBND xã Thành Phú cùng một số doanh nghiệp sản xuất, thương mại lớn.

Các thỏa thuận hợp tác này kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đồng thời thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – yếu tố then chốt cho sự phát triển lâu dài của Cần Thơ.

Tại phiên thảo luận, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, logistics, xuất nhập khẩu đã thẳng thắn chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay, áp lực chuyển đổi số cũng như nhu cầu về lao động chất lượng cao để thích ứng với bối cảnh kinh tế mới năm 2026. Lãnh đạo Sở Công Thương và đại diện ngân hàng trực tiếp giải đáp những kiến nghị của doanh nghiệp nêu tại chương trình.

Việc khơi thông dòng vốn không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán tài chính trước mắt mà còn tạo động lực để thực hiện các dự án hạ tầng, công nghiệp quy mô lớn đang được quy hoạch tại Cần Thơ. Những giải pháp tín dụng và các cam kết hợp tác sẽ sớm được hiện thực hóa giúp cộng đồng doanh nghiệp Cần Thơ tăng cường nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt là trong các ngành thế mạnh như xuất khẩu gạo, thủy sản và công nghiệp chế biến./.