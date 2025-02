Các thành viên Chính phủ mới được bổ nhiệm chung sức xây dựng Chính phủ liêm chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các thành viên Chính phủ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tham dự sự kiện có: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Trước đó cùng ngày, tại Kỳ họp bất thường thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết số 176/2025/QH15 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 177/2025/QH15 về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Theo Nghị quyết số 176/2025/QH15, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ. Theo số Nghị quyết số 177/2025/QH15, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 25 thành viên gồm Thủ tướng Chính phủ, 7 Phó Thủ tướng Chính phủ, 14 Bộ trưởng, 3 Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ.

Cùng ngày, Quốc hội cũng đã phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Chí Dũng và ông Mai Văn Chính; phê chuẩn bổ nhiệm 4 Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ đối với 2 Phó Thủ tướng và 4 Bộ trưởng mới được Quốc hội phê chuẩn như kể trên.

Tại hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ, giao nhiệm vụ cho một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội và các Ban, ngành Trung ương đã quan tâm, chỉ đạo, đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó có việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thay mặt Chính phủ chúc mừng các Phó thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm và Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, là cơ quan hành chính cao nhất, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ của Chính phủ rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh cả nước đang phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới theo hướng bền vững, đồng thời phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; đảm bảo các cân đối lớn; kiểm soát tốt nợ công, bội chi ngân sách, nợ chính phủ, nợ nước ngoài; giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường đối ngoại, giữ môi trường hoà bình, hợp tác, phát triển; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trước tình hình thế giới biến đổi rất nhanh và phức tạp, các thành viên Chính phủ không được chủ quan, lơ là, mà phải nắm chắc, phản ứng nhanh, hiệu quả trước tình hình; luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng chính phủ liêm chính, trong sạch, vì nhân dân phục vụ; góp phần xây dựng Đảng trong sach, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; chấp hành nghiêm các quy định, sự chỉ đạo của Đảng; phát huy sức mạnh của Nhân dân, vì Nhân dân làm nên lịch sử; huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước nhanh và bền vững; chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gắn với bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên cơ sở quy định của pháp luật, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với phương châm “đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả thiết thực”, “suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc gì dứt việc đó”, “phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm”, Chính phủ sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả trong công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng vừa được bổ nhiệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã quan tâm, chỉ đạo, bồi dưỡng, tin tưởng giao nhiệm vụ. Cho rằng, nhiệm vụ mới vừa là niềm vinh dự, song cũng là nhiệm vụ lớn lao và là động lực để các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng mới được bổ nhiệm nỗ lực cao hơn, với khát vọng, tâm sáng và trái tim lửa, cùng các thành viên Chính phủ đoàn kết, thống nhất, xây dựng Chính phủ liêm chính, đem hết sức lực để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; chấp hành đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhân dịp này; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, trên dưới một lòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và yêu cầu của nhân dân./.