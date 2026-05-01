Các điểm du lịch biển, du lịch cộng đồng hút khách trong dịp nghỉ lễ

Tại khu du lịch biển Sầm Sơn, các bãi đỗ xe công cộng, bãi xe của khách sạn, nhà nghỉ luôn trong tình trạng quá tải. Các tuyến đường nội thị từ sáng sớm đến chiều tối đông đúc; các trục đường dẫn vào Sầm Sơn như Đại lộ Nam sông Mã, Quốc lộ 47… ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao.

Du khách đến Sầm Sơn chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc, lượng khách nội tỉnh cũng chiếm tỷ lệ lớn. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp hướng biển như Quần thể du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, Khu du lịch sinh thái Vạn Chài resort, Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn... đã được đặt kín chỗ từ cuối tháng 3, đầu tháng 4/2026.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết trong ngày đầu kỳ nghỉ nắng nhẹ, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời. Từ khoảng 16 giờ, các bãi tắm tại Sầm Sơn đông nghịt du khách. Các dịch vụ như cho thuê phao bơi, ô, ghế, tắm tráng nước ngọt… hoạt động sôi động; các nhà hàng trên địa bàn phường Sầm Sơn cũng phục vụ hết công suất.

Anh Nguyễn Hải Anh (đến từ Bắc Ninh) cho biết, gia đình anh đã nhiều lần đến Sầm Sơn. Gia đình anh đã tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên rất thú vị vì dịch vụ tại Sầm Sơn khá tốt, giá cả niêm yết rõ ràng, người dân thân thiện, hòa nhã...

Tiếp tục mang đến những trải nghiệm mới, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách, dịp nghỉ lễ, tại Sun World Sầm Sơn sẽ diễn ra chương trình lễ hội hóa trang nhiệt đới Tropical Carnival với nhiều hoạt động sôi nổi. Từ 9-11 các ngày 1-2/5, du khách sẽ được trải nghiệm chuỗi sự kiện nghệ thuật đa dạng sắc màu văn hóa quốc tế cùng nhiều trò chơi thử thách hấp dẫn tại Công viên nước Sun World Sam Son.

Chuẩn bị cho mùa du lịch 2026, phường Sầm Sơn chỉnh trang hạ tầng mà còn siết chặt quản lý dịch vụ với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt như quy định cụ thể đối với từng loại hình kinh doanh đến nâng cao ý thức người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh và an toàn trong từng hành trình của du khách. Các phương án, kế hoạch được phường Sầm Sơn tập trung vào những nội dung cốt lõi như quản lý giá dịch vụ, sắp xếp lại không gian kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kiểm soát phương tiện vận chuyển khách...

Với lợi thế chỉ cách Hà Nội khoảng 3 giờ di chuyển, biển đẹp, bãi biển dài và chi phí hợp lý, lượng khách đổ về Hải Tiến dịp nghỉ lễ năm nay cũng đông không kém Sầm Sơn. Ngoài dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống ngày càng được nâng cao chất lượng, khung cảnh bãi biển còn giữ được nhiều nét nguyên sơ, Hải Tiến còn thu hút du khách nhờ các dịch vụ mới khá thú vị như biểu diễn dù lượn trên bãi biển, tham quan bến du thuyền…