Cà Mau thi công xuyên Tết trên công trường Bệnh viện đa khoa 1.200 giường

Công nhân triển khai thi công hạng mục xây lắp tại gói thầu số 27 của dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Với quy mô 1.200 giường và tổng vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng, tinh thần thi công "xuyên Tết" đang được đẩy cao độ nhằm quyết tâm đưa công trình trọng điểm này về đích đúng hẹn vào tháng 9/2026.

Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang về trên các con đường, ngõ xóm ở tỉnh Cà Mau nhưng tại công trường dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau không khí làm việc vô cùng hối hả, tràn đầy quyết tâm của những kỹ sư, công nhân ở từng hạng mục công trình. Công nhân Lê Hồng Linh, quê ở tỉnh Thanh Hóa cho biết, làm nghề xây dựng nhiều năm, cảm giác đón Tết xa nhà vẫn thấy bồi hồi lắm. Nhưng nhìn khối lượng công việc của dự án bệnh viện còn khá lớn nên anh em công nhân quyết tâm cùng nhau ở lại đón tết trên công trường.



"Năm nay ăn tết trên công trường, công ty chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn hết các nhu yếu phẩm cho anh em công nhân không khác gì so với gia đình, anh em ai cũng phấn khởi và quyết tâm hơn nữa để thực hiện tiến độ công trường, đảm bảo đúng theo kế hoạch", Anh Lê Hồng Linh chia sẻ thêm.



Anh Trần Văn Giang, công nhân quê ở tỉnh Cà Mau cho hay, nhiều công nhân nơi đây dù nhớ nhà, nhưng khi nghĩ đến việc bệnh viện sớm hoàn thành để chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân tỉnh Cà Mau nên công nhân ai cũng có thêm động lực. Bên cạnh đó, được sự động viên của chủ đầu tư, chỉ huy công trường và đây là một trong những dự án trọng điểm, nên tinh thần của anh em chúng tôi rất phấn khởi và nhìn kết quả mình thực hiện thật xứng đáng.



Tại một góc công trường ở hạng mục xây lắp của gói thầu số 27 do Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) thi công, công nhân cùng các kỹ sư trên công trường tập trung cho công việc đổ sàn tầng cao, ai cũng hối hả, không khí lao động khá hăng sai. Giám đốc điều hành gói thầu số 27 thuộc Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) Phùng Trung Hải cho biết, để đảm bảo tiến độ thi công và hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán. Đơn vị thi công đã bố trí đầy đủ nhân lực, kỹ sư, thiết bị và vật liệu để đảm bảo tiến độ các mũi thi công theo kế hoạch của chủ đầu tư. Các hạng mục tập trung chính trong thời gian hiện nay, kết cấu bê tông cốt thép tòa nhà, đổ sàn, xây bao xung quanh,...



Ông Phùng Trung Hải, Giám đốc điều hành gói thầu số 27 Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) cũng cho biết, hiện tại duy trì khoảng 40-50 công nhân thi công trên công trường, sau Tết sẽ tăng lên 100-200 người; đồng thời, bố trí tăng ca kíp, duy trì toàn bộ lực lượng cán bộ, kỹ sư nỗ lực tối đa tại công trường. Mục tiêu quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ và đạt các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng làm tốt công tác quan tâm động viên anh em công nhân, tổ chức những buổi cơm ngày Tết sau những giờ làm việc để động viên tinh thần anh em cùng nhau thi công đảm bảo tiến độ.



Theo ông Dương Trí Trung, Phó Giám đốc Ban quản lí dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau được triển khai xây dựng vào ngày 19/4/2025, có diện tích trên 12ha, với quy mô 1.200 giường bệnh tổng kinh phí đầu tư 3.300 tỉ đồng. Theo thiết kế, dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau công trình gồm khối nhà chính cao 9 tầng, diện tích sàn hơn 108.771m2, được trang bị đầy đủ các hệ thống kỹ thuật tiên tiến hiện đại đáp ứng nhu cầu khám bệnh của nhân dân.



Ông Dương Trí Trung, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, để đảm bảo tiến độ công trình theo chỉ đạo UBND tỉnh, đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công xuyên Tết. Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, trang thiết bị, vật liệu để đảm bảo việc tổ chức thi công xuyên Tết đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu ngay sau Tết, ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết) các đơn vị sẽ bố trí thêm công nhân, máy móc để tập trung thi công đảm bảo tiến độ.



Cũng theo ông Dương Trí Trung, UBND tỉnh cũng tổ chức lễ phát động thi đua 120 ngày đẩy nhanh thi công Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau kết thúc vào 30/4/2026. Trong quá trình giám sát, theo dõi đôn đốc các nhà thầu, đến nay, các hạng mục cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch thi đua. Qua Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc, giám sát thi công các hạng mục nhằm đẩy nhanh tiến độ, có giải pháp khắc phục những hạn chế khó khăn trong thời gian qua để đảm bảo tiến độ công trình.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, dự kiến đến tháng 9/2026 sẽ hoàn thành. Đây cũng là công trình để tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân". Công trình có ý nghĩa rất lớn trong việc khám chữa bệnh, qua đó, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cũng là niềm mong chờ của người dân Cà Mau./.