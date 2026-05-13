Bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử

Bà Nguyễn Trần Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Trần Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động trong bối cảnh đặt ra nhiều kỳ vọng về tính chuyên nghiệp, hiệu quả của cơ quan dân cử ở địa phương. Vì vậy, việc tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đại biểu nhiệm kỳ mới; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố.

Theo bà Nguyễn Trần Nhật Phượng, Hội nghị không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ mà còn là diễn đàn để Thường trực HĐND Thành phố, các báo cáo viên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ kinh nghiệm tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Chia sẻ về kỹ năng hoạt động của người đại biểu dân cử, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chất lượng hoạt động của HĐND phụ thuộc rất lớn vào vai trò, năng lực của đại biểu HĐND. Khi đại biểu mạnh, hoạt động của HĐND sẽ hiệu quả hơn.



Đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của các đại biểu HĐND trúng cử lần đầu tiên, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, người đại biểu HĐND cần đúc rút kinh nghiệm, tích lũy và học tập từ chính thực tế cuộc sống để xây dựng kỹ năng làm việc, nâng cao hiệu quả công việc. Đại biểu HĐND cần có sự hiểu biết, kiến thức cơ bản về pháp luật, kỹ năng giao tiếp để sẵn sàng ứng phó với tất cả các tình huống khi tiếp xúc cử tri, tiếp xúc công dân, qua đó tạo niềm tin của cử tri và nhân dân với người đại biểu dân cử. Đặc biệt, đại biểu HĐND cần tích cực học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức để nâng tầm kỹ năng lắng nghe, trao đổi và thuyết phục với cử tri, nhân dân.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với các xã, phường, đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên giới thiệu những nội dung mang tính nghiệp vụ dành cho Thường trực và các Ban HĐND cấp xã về công tác giám sát, thẩm tra và tổ chức kỳ họp. Hội nghị cũng cung cấp chuyên đề về kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ hoạt động của HĐND, bước đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số và nâng cao hiệu năng công việc trong nhiệm kỳ mới. Các đại biểu cũng trao đổi, bàn giải pháp xử lý một số tình huống giả định trong các cuộc tiếp xúc cử tri, giải quyết vướng mắc, khó khăn khi tiếp xúc nhân dân trong các vấn đề nhạy cảm, bất thường; cách lựa chọn nội dung và phương pháp thực hiện công tác giám sát và công tác kiểm tra kết quả sau giám sát của đại biểu HĐND.



Nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh có 125 đại biểu và 4.228 đại biểu HĐND cấp xã tại 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố./.