Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tập huấn công tác huấn luyện Hải đội dân quân thường trực

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, việc tập huấn nhằm thống nhất các nội dung về công tác huấn luyện Hải đội dân quân thường trực để cơ quan, đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy định khi tham gia nhiệm vụ huấn luyện Hải đội dân quân thường trực khi có yêu cầu. Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Quân sự Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Lớp tập huấn đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, nghiêm túc, an toàn tuyệt đối, với kết quả kiểm tra, đánh giá 100% khá, giỏi. Qua 2 ngày tập huấn, sĩ quan trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng được nghiên cứu, hướng dẫn các nội dung về tham mưu, công tác đảng, chính trị, nghiệp vụ và pháp luật, hậu cần - kỹ thuật. Quang cảnh bế mạc Lớp tập huấn công tác huấn luyện Hải đội dân quân thường trực. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Quân sự Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nêu rõ, thông qua lớp tập huấn đã góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ các cấp nắm được những nội dung cơ bản trong công tác huấn luyện Hải đội dân quân thường trực; thống nhất các nội dung, nâng cao trình độ chỉ đạo, điều hành, tổ chức nhiệm vụ huấn luyện dân quân thường trực trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.