Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao các nước UAE, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ

* Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE, Hoàng thân Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao việc hai nước đã triển khai thiết thực quan hệ Đối tác Toàn diện, nổi bật là dự án phát triển trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại Thành phố Hồ Chí Minh giữa tập đoàn G42 và liên danh đầu tư Việt Nam với tổng số vốn trên 1 tỷ USD mới được công bố đầu tháng này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh chống thực dân, đế quốc và các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, thể hiện sự bền bỉ và vươn lên của dân tộc Việt Nam, đồng thời cho biết UAE đã cử Bộ trưởng Đầu tư Mohamed Hassan Al Suwaidi làm đầu mối thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, một biện pháp UAE chỉ thực hiện với rất ít nước có tiềm năng lớn trong phát triển hợp tác. Hoàng thân Zayed Al-Nahyan bày tỏ mong muốn tiếp nhận thêm người lao động Việt Nam làm việc trong các ngành nghề của UAE. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác về kinh tế, du lịch, khoa học - công nghệ thông qua các cơ chế trao đổi linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời phối hợp thường xuyên trong quá trình tham gia tái thiết Dải Gaza trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty. Ảnh: TTXVN phát

* Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai có hiệu quả kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường (tháng 8/2025), cũng như các nội hàm Đối tác Toàn diện song phương với mục tiêu cụ thể là đưa kim ngạch thương mại tăng gấp đôi so với mức hiện nay và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn… Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập bày tỏ mong muốn hai bên trao đổi đoàn cấp cao ngay trong năm nay, đồng thời đề nghị sớm tổ chức các cơ chế hợp tác sẵn có như Ủy ban liên Chính phủ và Tham vấn chính trị. Hai Bộ trưởng Ngoại giao cũng thống nhất đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu tiền khả thi, tiến tới sớm khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương; thúc đẩy tổ chức trao đổi đoàn doanh nghiệp và các hội nghị trực tuyến kết nối các doanh nghiệp. Về tình hình Trung Đông, hai bên chia sẻ sự quan tâm về việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người Palestine, đồng thời nhất trí phối hợp thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại Dải Gaza.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: TTXVNN phát.

* Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Faidan, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng các thành tựu quan trọng Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được trong phát triển đất nước, đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước có vai trò quan trọng tại khu vực Trung Đông và trên thế giới, đánh giá hai nước có nhiều điểm tương đồng về lợi ích, là nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, đối tác thương mại lớn thứ 2 của Thổ Nhĩ Kỳ tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong việc giải quyết các điểm nóng tại khu vực. Hai bên nhất trí các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hợp tác như tăng cường các chuyến thăm cấp cao, nâng cấp quan hệ lên khuôn khổ mới, triển khai các cơ chế hợp tác sẵn có như Ủy ban liên Chính phủ trong năm 2026, đẩy mạnh hợp tác kênh Đảng, sớm khởi động đàm phán FTA song phương, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng - an ninh, công nghiệp quốc phòng, kết nối hàng không - hàng hải, tăng cường phối hợp về lập trường, quan điểm và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế… Hai bộ trưởng cũng chia sẻ về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí phối hợp trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho người dân tại Dải Gaza./.