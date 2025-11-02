Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chiều 2/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón ông Pete Hegseth (Pít Héc-sét), Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (trước đây tên gọi là Bộ Quốc phòng) Hoa Kỳ cùng các thành viên đoàn.

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995 - 2025), góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Hoa Kỳ, cũng như hợp tác quốc phòng song phương hai nước.

Hai bên thống nhất, thời quan qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ được triển khai phù hợp với chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ, cũng như các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, trong đó có Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương (năm 2011) và Cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ về hợp tác quốc phòng (năm 2024), đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại - tham vấn được duy trì định kỳ, luân phiên tại mỗi nước; hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; hợp tác quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng tiếp tục được thúc đẩy; phối hợp trong các cơ chế đa phương khu vực, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).