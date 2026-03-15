Bộ Nội vụ: Hơn 71% cử tri cả nước đã bỏ phiếu trước 12 giờ

Một số địa phương có tỷ lệ đi bầu cao như: Lào Cai: 91,95%; Hà Tĩnh: 91,72%; Lai Châu: 89,90%; Điện Biên 87,18%. Một số địa phương tỷ lệ đi bầu còn thấp như Thành phố Hồ Chí Minh: 51,84%, Hà Nội: 56,51%.



Một số địa phương có nhiều khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100% như: Đặc khu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng; tỉnh Tuyên Quang (27/124 xã); tỉnh Lai Châu (5 xã); thành phố Hà Nội (60 khu vực bỏ phiếu); tỉnh Gia Lai (420/2.179 khu vực bỏ phiếu); tỉnh Bắc Ninh (441/2.765 khu vực bỏ phiếu).



Theo tổng hợp của Bộ Nội vụ, Lễ khai mạc được các địa phương tổ chức bảo đảm đúng luật, trang trọng, nghiêm túc, an toàn, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng và tự hào của nhân dân. 7 giờ sáng, các Tổ bầu cử trong cả nước đã tiến hành lễ khai mạc. Tại một số địa phương, do đặc thù địa bàn, khu vực có đông cử tri, lực lượng vũ trang, một số khu vực bỏ phiếu đã tổ chức khai mạc sớm trước 7 giờ sáng (như tỉnh Khánh Hòa có một số khu vực khai mạc lúc 5 giờ sáng; 6 giờ sáng; 6 giờ 15 phút sáng; Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khai mạc lúc 6 giờ 45 phút; tỉnh Gia Lai có 1.084 khu vực bỏ phiếu khai mạc lúc 6 giờ 30 phút...)



Ở hầu hết các khu vực bỏ phiếu đều có sự tham dự của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cử tri cao tuổi ở địa phương (như tại các tỉnh An Giang, Quảng Ninh, Quảng Trị, Nghệ An, Bắc Ninh... có nhiều cử tri trên 100 tuổi tham gia bỏ phiếu trực tiếp, trong đó có cử tri Phùng Thị Quất, 108 tuổi, sinh năm 1919, tham gia bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 8, ấp Lò Bon, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang).



Đặc biệt, ở một số khu vực bỏ phiếu có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc, phát biểu và bỏ những lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu. Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 02, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.



Dự khai mạc bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu còn có các phóng viên báo, đài phát thanh, truyền hình trung ương, địa phương để kịp thời đưa tin, phản ánh trực tiếp ngày bầu cử. Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức các điểm cầu truyền hình trực tiếp Chương trình “Ngày hội non sông” tại một số địa phương để chuyển đến nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài không khí ngày bầu cử, giờ khai mạc và tiến độ thực hiện bầu cử của cử tri trong cả nước. Một số địa phương còn tổ chức truyền hình trực tiếp như tỉnh Tuyên Quang tổ chức truyền hình trực tiếp không khí Ngày bầu cử tại Đình Tân Trào - Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (xã Tân Trào), Khu vực bỏ phiếu bản Lô Lô Chải (xã Lũng Cú); tỉnh Lai Châu tổ chức một điểm truyền hình trực tiếp tại Khu vực bỏ phiếu số 19 phường Tân Phong, qua đó tạo sức lan tỏa không khí Ngày bầu cử trong cử tri và nhân dân.



Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm báo cáo, tình hình giao thông cơ bản thông suốt, không xảy ra ách tắc hoặc sự cố ảnh hưởng đến việc đi lại của cử tri và việc tổ chức bầu cử. Hệ thống thông tin liên lạc được bảo đảm; việc tổng hợp số liệu và chế độ báo cáo được duy trì thường xuyên, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành (thành phố Cần Thơ đã hướng dẫn các Tổ Bầu cử áp dụng hình thức báo cáo qua thư điện tử, điện thoại bàn, mạng xã hội như Zalo...).



Cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ theo quy định; hòm phiếu, phòng bỏ phiếu, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tài liệu và biểu mẫu phục vụ bầu cử được bố trí, niêm yết đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri nghiên cứu và thực hiện quyền bầu cử.

Tình hình thời tiết trên phạm vi cả nước nhìn chung thuận lợi cho việc tổ chức bầu cử; tại một số ít địa phương có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu của cử tri và tiến độ chung cuộc bỏ phiếu.