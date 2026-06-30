Biến trụ sở dôi dư thành mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Mô hình không chỉ tổ chức khám, tư vấn sức khỏe mà còn kết hợp nhiều hoạt động phục hồi chức năng và chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Chủ tịch UBND phường Bình Phước Ngô Hồng Khang thông tin, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương tiếp nhận 34 trụ sở dôi dư từ các sở, ngành của tỉnh Bình Phước (cũ). Phường đã phê duyệt phương án khai thác 27 trụ sở, ưu tiên các cơ sở còn lại phục vụ lĩnh vực y tế, giáo dục và văn hóa. Một trong những công trình được đưa vào sử dụng đầu tiên là mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đặt tại trụ sở UBND phường Tân Thiện (cũ) nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời phát huy hiệu quả tài sản công sau sắp xếp. Toàn bộ kinh phí đầu tư trang thiết bị, máy móc đều được huy động từ nguồn xã hội hóa. Mô hình hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đặc biệt là những trường hợp neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang sinh sống trên địa bàn. Chỉ trong thời gian ngắn, từ ý tưởng đến khi hoàn thiện, mô hình được xây dựng nhờ sự phối hợp của chính quyền địa phương, Trạm Y tế phường, các ban, ngành, đoàn thể cùng sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Bà Lê Thị Quyền (71 tuổi, áo tím) được kiểm tra sức khỏe, thử đường huyết, ngâm chân, massage và sử dụng nhiều dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Ông Trịnh Xuân Thiều, Trưởng Trạm Y tế phường Bình Phước chia sẻ, nơi đây không chỉ khám, tư vấn sức khỏe mà còn kết hợp nhiều hoạt động phục hồi chức năng và chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi. Họ được kiểm tra lâm sàng, theo dõi các bệnh mạn tính, lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý lâu dài cùng với hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần. Mỗi ngày đều có cán bộ y tế túc trực để khám, tư vấn sức khỏe cho người dân. Trạm tập trung quản lý các bệnh thường gặp ở người cao tuổi, kết hợp các hoạt động điều dưỡng, giải trí để người cao tuổi có thêm không gian sinh hoạt cộng đồng.

Ngay trong thời gian đầu hoạt động, mô hình đã thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Bà Phan Thị Kính (77 tuổi) cho biết, tuổi càng cao càng phát sinh nhiều bệnh về xương khớp, huyết áp và các bệnh mạn tính khác. Vì vậy, việc địa phương xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe chuyên biệt khiến người cao tuổi rất phấn khởi và yên tâm. Còn bà Lê Thị Quyền (71 tuổi) phần khởi nói, bà đã được kiểm tra sức khỏe, thử đường huyết, ngâm chân, massage và sử dụng nhiều dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Bà mong muốn mô hình sẽ tiếp tục được mở rộng để nhiều người cao tuổi hơn nữa được hưởng lợi.



Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, mô hình phục vụ khoảng 30-50 người cao tuổi thường xuyên, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Đối tượng ưu tiên là người từ 60 tuổi trở lên, người mắc bệnh mạn tính, hạn chế vận động hoặc có nhu cầu sinh hoạt, giao lưu. Ngoài công tác chăm sóc sức khỏe, mô hình còn hướng tới xây dựng môi trường sinh hoạt thân thiện, giúp người cao tuổi giảm cảm giác cô đơn, duy trì khả năng vận động và tăng cường kết nối cộng đồng.



Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước thông tin, thời gian tới, phường sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình hoạt động, mở rộng quy mô phục vụ, tăng cường xã hội hóa để nâng cao chất lượng mô hình, từng bước xây dựng đây trở thành điểm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tiêu biểu của địa phương.



Việc đưa mô hình vào hoạt động không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống người cao tuổi mà còn là minh chứng cho cách làm sáng tạo trong khai thác hiệu quả trụ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tránh lãng phí tài sản nhà nước và tạo thêm các công trình phục vụ an sinh xã hội ngay tại cơ sở./.