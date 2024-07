Bệnh viện Gia An 115 đạt giải thưởng của Hiệp hội Nghiên cứu chất lượng Châu Âu

Giải thưởng Lãnh đạo chất lượng xuất sắc nhất năm 2024 của Hiệp hội Nghiên cứu chất lượng Châu Âu nhằm ghi nhận khả năng lãnh đạo xuất sắc và các định hướng sáng kiến giúp thúc đẩy, cải tiến về chất lượng. Lễ trao giải vừa được diễn ra tối ngày 30/6/2024 (giờ địa phương) tại Brussels (Bỉ) với sự tham dự của rất nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, các chuyên gia học thuật, chuyên gia chất lượng, nhà ngoại giao…

TS.BS Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 nhận Giải thưởng Lãnh đạo chất lượng xuất sắc nhất năm 2024.

Quang cảnh Lễ trao giải thưởng của Hiệp hội Nghiên cứu Chất lượng Châu Âu (ESQR).

Tại đây, cùng lãnh đạo một số công ty, tổ chức và đơn vị hành chính công ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi và Úc, TS.BS. Trương Vĩnh Long – Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 đã đại diện Ban Điều hành Bệnh viện nhận Giải thưởng Lãnh đạo chất lượng xuất sắc nhất năm 2024. Ngay trong năm đầu tiên thành lập (năm 2019), Bệnh viện Gia An 115 đã nhận được Giải thưởng xuất sắc của Hiệp hội Quản lý bệnh viện Châu Á (HMA). Bệnh viện Gia An 115 sau đó đã trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam nhận được Chứng nhận Vàng và Chứng nhận Bạch kim của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Bệnh viện Gia An 115 cũng đạt một giải thưởng uy tín khác là Healthcare Asia Awards 2023, giải thưởng sáng kiến về sức khỏe của năm. Đặc biệt, tháng 11/2023, đơn vị này cũng là một trong hai bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng nhận của Hội đồng AACI về chất lượng và an toàn người bệnh.

Đáng chú ý, chỉ sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Gia An 115 đã được biết đến là đơn vị tiên phong ứng dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị, đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến như can thiệp tim mạch và bệnh lý mạch máu não, điều trị ung thư với kỹ thuật hiện đại, phẫu thuật nội soi, can thiệp xâm lấn tối thiểu bệnh lý gan - mật - tụy, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu thần kinh cột sống và chấn thương chỉnh hình…/.