Bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Nỗ lực định hình một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng ASEAN

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ hy vọng Diễn đàn sẽ tạo ra những quyết tâm mới. Theo Bộ trưởng, các cuộc thảo luận và chia sẻ sâu sắc tại Diễn đàn đã cung cấp những thông tin quý giá để các nước trong khu vực và các bên liên quan suy ngẫm, tái khẳng định tầm quan trọng của những nỗ lực chung trong việc định hình một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng ASEAN.



Phát biểu dẫn đề khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh ba xu hướng chiến lược định hình tương lai của ASEAN. Đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và sự chia rẽ giữa các cường quốc; sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ đột phá mới cũng như tính cấp thiết trong phát triển bền vững và toàn diện. Những xu hướng chiến lược này đã đặt ra cả thách thức và cơ hội to lớn chưa từng thấy cho ASEAN.



Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, các nước trong khu vực cần suy ngẫm về những bài học được thảo luận tại Diễn đàn để tận dụng được những bài học này trong thúc đẩy, phát triển nhanh, bền vững, trong khi vẫn phải đảm bảo an ninh toàn diện cho người dân ASEAN.



Theo Bộ trưởng, công nghệ sẽ thay đổi cách chúng ta làm việc và sống hằng ngày, đòi hỏi phải có những cơ sở hạ tầng thiết yếu về kinh tế và thúc đẩy chuyển đổi số. Các nước trong khu vực phải nỗ lực hơn nữa để đầu tư cho con người, đặc biệt là cung cấp kỹ năng số cho thanh thiếu niên.



Bộ trưởng bày tỏ lạc quan với chiều hướng phát triển của ASEAN khi các phiên thảo luận tại Diễn đàn đã thu hút rất nhiều các nhà hoạch định chính sách, khối doanh nghiệp để thảo luận và đưa ra những giải pháp khả thi, trong đó có những giải pháp rất độc đáo để thích ứng và giải quyết những vấn đề khu vực đang gặp phải. Các đại biểu tại Diễn đàn đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN, tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.