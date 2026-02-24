Bé gái được ghép tim, hồi sinh ngoạn mục trong những ngày đầu Xuân

Ê-kíp ghép tạng Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh xử lý quả tim trước khi tiến hành ghép cho bệnh nhi. Ảnh: TTXVN phát

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào lúc 16 giờ ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết), Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia thông báo về một nguồn tim hiến phù hợp tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc bệnh viện đã kích hoạt quy trình ghép tim khẩn cấp. Chỉ trong hơn một giờ, một ê-kíp gồm phẫu thuật viên tim mạch, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên của bệnh viện đã kịp thời di chuyển ra Hà Nội trên chuyến bay sớm nhất để lấy tim từ người hiến. Nhiều nhân viên y tế khác đã chủ động quay trở lại bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng cho ca ghép tim.

Bệnh nhi ghép tim được chọn lựa là một bé gái 11 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối. Trước đó một năm, bé gái mắc cơ tim giãn phải nhập viện và sử dụng thuốc vận mạch mới qua được đợt suy tim cấp. Tuy nhiên sau khi về nhà, tình trạng bé gái ngày càng xấu, không thể đi học vì rất mệt và phải trả qua nhiều lần nhập viện điều trị do suy tim cấp tiến triển. “Nếu không được ghép tim, bé gái có thể tử vong bởi tình trạng suy tim cấp ngày càng nặng”, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định đánh giá.

Lúc 3 giờ 45 phút ngày 23/2 (tức sáng mùng 7 Tết), quả tim của người hiến được vận chuyển về đến Thành phố Hồ Chí Minh và ca phẫu thuật ghép tim được tiến hành ngay sau đó trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về chuyên môn. Đến khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, trái tim mới đã đập trở lại trong lồng ngực bé gái với những nhịp đập đầu tiên mạnh mẽ và đều đặn. Diễn tiến sau mổ ban đầu thuận lợi, huyết động ổn định, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức.

Trước đó vào ngày 16/2, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện thành công các ghép tim, ghép gan, ghép thận khác từ người hiến chết não. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, ngay trước và sau Tết, bệnh viện đã thực hiện liên tiếp nhiều ca ghép tạng. Điều này cho thấy sự chủ động và tính sẵn sàng cao của toàn hệ thống ghép tạng, bảo đảm triển khai kịp thời trong mọi hoàn cảnh với mục tiêu cao nhất là mang lại cơ hội sống tốt nhất cho người bệnh.

Theo Giáo sư Nguyễn Hoàng Định, đến nay, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 214 ca ghép tạng, bao gồm 97 ca ghép thận, 108 ca ghép gan và 9 ca ghép tim. Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục tăng cường phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các cơ sở y tế trên toàn quốc nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu hóa kết quả điều trị và mở rộng cơ hội sống cho người bệnh suy tạng giai đoạn cuối./.