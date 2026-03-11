Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trưng bày hơn 350 tư liệu sách, ảnh về bầu cử

Hơn 350 bản sách cùng nhiều tranh, ảnh, tư liệu được giới thiệu tại trưng bày. Ảnh: Mai Trang- TTXVN

Ông Nguyễn Như Tĩnh, Phó Giám đốc Thư viện thành phố Huế cho biết, hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thông qua việc giới thiệu, khai thác hiệu quả các tài liệu, hình ảnh có giá trị lịch sử, hoạt động góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, nghiên cứu và học tập; đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quyền, nghĩa vụ công dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Theo đó, trưng bày giới thiệu đến đông đảo công chúng hơn 350 bản sách cùng nhiều tranh, ảnh, tư liệu giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam qua các nhiệm kỳ; vị trí, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Hiến pháp và pháp luật về bầu cử; Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử và Tổng tuyển cử năm 1946…Ngoài ra, còn có các tài liệu tuyên truyền về chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cuộc bầu cử, đặc biệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia và các cơ quan chức năng.



Dịp này, Thư viện thành phố Huế cũng giới thiệu video về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên nền tảng số; tuyên truyền danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại thành phố Huế.



Trưng bày diễn ra tại Thư viện thành phố Huế, 29A Lê Quý Đôn, phường Thuận Hóa đến ngày 16/3./.