Bầu cử Quốc hội và HĐND: Lá phiếu niềm tin nơi đầu sóng ngọn gió

Ngư dân xã Tiến Thành (Lâm Đồng) đưa thuyền thúng vào nơi neo đậu, tạm dừng ra khơi để thực hiện quyền công dân đi bầu cử. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Là đặc khu duy nhất của tỉnh Lâm Đồng, Phú Quý được xác định là khu vực có vai trò chiến lược đặc biệt, giữ vị trí quan trọng trong định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Phú Quý triển khai bài bản, chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đặc khu Phú Quý cho biết, đặc khu Phú Quý có 6 đơn vị bầu cử với 21 Tổ bầu cử. Qua rà soát, tổng số cử tri trên đảo là 23.345 người; trong đó, có hơn 7.000 cử tri là ngư dân thường xuyên đi biển. Đặc khu đã triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, phù hợp từng đối tượng. Đối với các tàu cá đang đánh bắt trên biển, Ủy ban bầu cử phối hợp các đơn vị phát tờ rơi, thông tin vô tuyến để thuyền trưởng và thuyền viên nắm bắt thông tin về ngày bầu cử.

Ngư dân Lê Văn Hiếu (người chỉ tay), khu phố 5, xã Tiến Thành (Lâm Đồng) tìm hiểu danh sách ứng cử viên chuẩn bị cho ngày bầu cử. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Bên cạnh đó, thông qua các buổi họp, cán bộ thôn đã phổ biến nhiều nội dung quan trọng của cuộc bầu cử, nhất là trách nhiệm của cử tri để các gia đình có người thân đi biển hiểu được. Từ đó, góp phần tuyên truyền để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Vừa trở về sau chuyến đi biển dài ngày từ ngư trường DK1, ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú Quý) đã đến Nhà văn hóa thôn tìm hiểu danh sách đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ông Dũng chia sẻ, với ngư dân, biển là nhà nhưng ngày bầu cử là sự kiện trọng đại của đất nước. Chuyến biển vừa qua, ông và anh em bạn thuyền thống nhất rút ngắn thời gian đánh bắt thủy sản trên biển để quay trở về đảo sớm. Ngư dân muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình, mong chọn lựa được người đủ đức, đủ tài, thực sự đại diện tiếng nói của bà con, góp phần đưa các chính sách xây dựng Phú Quý ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Còn ông Nguyễn Văn Thúc, ngư dân tại thôn Quý Thạnh (đặc khu Phú Quý) cho biết, kế hoạch ban đầu là đi biển trở lại trong tuần này nhưng sau khi được cán bộ khu phố tuyên truyền, ông quyết định dời lịch xuất bến sau ngày bầu cử. Chúng tôi muốn ở lại để thực hiện quyền công dân của mình, tự tay mình bỏ lá phiếu để bầu cho đúng người, hy vọng những đại biểu trúng cử thực hiện đúng như lời hứa của mình, bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân.

Khác với nhiều địa phương ở đất liền, Phú Quý được ví như là nơi đầu sóng ngọn gió nên công tác bầu cử phải tính đến sự biến động thường xuyên của dân cư. Bên cạnh người dân sinh sống ổn định trên đảo, còn có các ngư dân, lao động và cán bộ tạm trú làm việc tại các công trình, dự án. Hoạt động khai thác hải sản diễn ra theo mùa vụ, tàu thuyền liên tục ra vào khiến số lượng cử tri có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Để đảm bảo không bỏ sót cử tri, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đặc khu Nguyễn Văn Trị cho biết, việc lập danh sách cử tri được thực hiện trên cơ sở rà soát từng khu dân cư, đơn vị lực lượng vũ trang, giao Công an đặc khu kết hợp ứng dụng dữ liệu dân cư bảo đảm tính chính xác, đúng quy định. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và Ban Quản lý cảng phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình tàu thuyền và lao động trên đảo. Thông tin về thời điểm bầu cử được tuyên truyền rộng rãi tại khu dân cư và khu vực cảng, bãi ngang đồng thời vận động ngư dân đang hoạt động trên biển sắp xếp thời gian cập đảo tham gia bỏ phiếu.