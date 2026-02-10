Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đồng chí Trịnh Văn Quyết kiểm tra thực tiễn chuẩn bị tại Quảng Ngãi

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt công tác bầu cử, nhất là công tác cơ cấu nhân sự, hiệp thương, lấy ý kiến nơi cư trú, công tác tuyên truyền bầu cử. Việc triển khai các bước của công tác bầu cử được hiện theo đúng quy định. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra trong bối cảnh mới vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có địa phương cách xã trung tâm hàng trăm km, có cán bộ xã chưa từng thực hiện công tác bầu cử. Do vậy, tỉnh cần làm thật tốt công tác tuyên truyền, tuyên truyền tốt, chuẩn bị tốt khi triển khai thực hiện sẽ đạt kết quả tốt. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm phát huy trách trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã về công tác bầu cử với tinh thần quyết liệt, khẩn trương nhưng phải theo đúng quy trình.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết lưu ý Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, quá trình tổ chức hiệp thương lần 3 cần được soi chiếu kỹ, làm tốt hơn nữa, quan tâm đến người ứng cử do Trung ương giới thiệu, tạo điều kiện tốt nhất cho đại biểu được tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đảm bảo an toàn. Ban Bầu cử tỉnh cần tục cập nhập, rà soát danh sách cử tri, nhất là nắm vững diễn biến, di biến động, đảm bảo 100% người đến tuổi được đi bầu cử. Các bên liên quan kịp thời chỉ đạo giải quyết những đơn thư khiếu nại không chủ quan; chủ động nắm chắc từ sớm, từ xa, chủ động được, bố trí lực lượng, phát huy vài trò của nhân dân để đảm bảo an ninh, an toàn nhất là ở các điểm bầu cử.

Trước đó, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kiểm tra công tác bầu cử tại xã An Phú. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương được thực hiện khá tốt, nghiêm túc đầy đủ theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Một số nội dung Ban Bầu cử của địa phương kiến nghị về cơ cấu, giải quyết đơn thư, xử lý đối với các tình huống phát sinh đã được đoàn thông tin, giải thích.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để tiến hành bầu 11 đại biểu; 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND để bầu 66 đại biểu và 683 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã bầu 1.982 đại biểu. Toàn tỉnh có 1.546 vực bỏ phiếu, 1.546 tổ bầu cử. Đến 17 giờ ngày 1/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 22 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 120 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031; không có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Cơ cấu đại biểu của tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương. Trong đó, cơ cấu số người ứng cử HĐND cấp xã: nữ (42,2%), người ngoài Đảng (13,85%), đồng bào dân tộc thiểu số (32,24%).

Công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tỉnh triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng định hướng và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Nội dung tuyên truyền được triển khai toàn diện, tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử được chú trọng nhất là địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Đến nay, 96 xã, phường, đặc khu ở tỉnh đã triển khai rà soát lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở ủy ban, địa điểm công cộng và thông báo rộng rãi theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, tình hình khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử vẫn ổn định, không phát sinh kiến nghị, phản ánh của công dân về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh./.