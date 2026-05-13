Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu gắn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Xuân Tùng - TTXVN

Đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và chương trình công tác của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xây dựng, trình đề án Nghị quyết về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nghị quyết mới sẽ thay thế Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, sau 12 năm triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất đưa vào dự thảo Nghị quyết mới các mục tiêu đến năm 2035 là xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, phục hồi hệ sinh thái và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia có môi trường sống trong lành, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn giữ vai trò chủ đạo, đạt mức phát thải ròng bằng "0" (Net Zero).

Từ các mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các đoàn thể; hoàn thiện thể chế; đổi mới phương thức quản lý nhà nước; thúc đẩy thị trường xanh và quản lý phát thải; kiểm soát chặt chẽ nguồn gây ô nhiễm; xử lý dứt điểm các điểm nóng môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương hoàn thiện các bước tiếp theo trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết để báo cáo Đảng ủy Chính phủ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành và cơ quan liên quan đã tập trung thảo luận, góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Các ý kiến tại cuộc họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo, đồng thời đề xuất bổ sung nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Xuân Tùng - TTXVN

Yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Nghị quyết số 24-NQ/TW được ban hành trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã tạo nền tảng chính trị quan trọng cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hơn một thập kỷ qua. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần kế thừa đầy đủ kết quả sơ kết, tổng kết quá trình triển khai Nghị quyết 24, đặc biệt là kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Theo Phó Thủ tướng, việc xây dựng Nghị quyết mới xuất phát từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, bao gồm các yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; đồng thời làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và những yêu cầu mới đặt ra đối với việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Để hoàn thiện Nghị quyết ở các bước tiếp theo, Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo Nghị quyết phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, vấn đề mới và các nội dung mang tính đột phá, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Trong đó, cần xây dựng cơ chế đánh giá thực chất, đo lường được kết quả thực hiện, gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu và phù hợp với yêu cầu phân cấp, phân quyền hiện nay. Công tác bảo vệ môi trường phải được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa ứng xử với môi trường, bắt đầu từ nâng cao nhận thức và ý thức của mỗi người dân. Theo đó, cần đẩy mạnh các phong trào, hoạt động tuyên truyền nhằm hình thành thói quen, hành vi thân thiện với môi trường trong toàn xã hội; coi đây là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

Về nguồn lực thực hiện, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực cho bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó nguồn lực nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực thu hút các nguồn lực xã hội. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường khi triển khai các dự án đầu tư.



Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và dự thảo Nghị quyết mới trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan; chủ động bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng, đồng thời xây dựng chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi Nghị quyết được ban hành./.