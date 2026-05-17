Bảo tàng Vĩnh Long tiếp nhận hơn 40 hiện vật quý

Bên cạnh đó, Bảo tàng Vĩnh Long còn tổ chức chuỗi hoạt động không gian “Giờ học di sản” dành cho học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu và Trường THPT Võ Trường Toản để tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương thông qua hiện vật, giao lưu với nghệ nhân và thưởng thức các tiết mục cải lương tái hiện truyền thống hào hùng của dân tộc.

Người dân tham quan các hiện vật từ các nhà sưu tập hiến tặng. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Giám đốc Bảo tàng Vĩnh Long Nguyễn Hoài Anh cho biết, những hiện vật mà bảo tàng triển lãm, tiếp nhận trong sự kiện này không chỉ là những hiện vật đơn thuần mà còn là chứng nhân của thời gian, phản ánh đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng, văn hóa và tài hoa của cha ông qua nhiều giai đoạn lịch sử. Thông qua triển lãm, bảo tàng mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc gìn giữ di sản văn hóa, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

Giám đốc Bảo tàng Vĩnh Long bày tỏ tin tưởng rằng, sự phối hợp giữa Bảo tàng Vĩnh Long với các câu lạc bộ, nhà sưu tầm tư nhân sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Vĩnh Long nói riêng.

Bảo tàng Vĩnh Long đang lưu giữ 48.297 hiện vật, tài liệu; trong đó có 701 cổ vật và 3 bảo vật quốc gia gồm: Tượng thần Vishnu Vũng Liêm, Bộ sưu tập vàng lá chạm khắc hình hoa sen và voi chùa Lò Gạch (9 hiện vật), Ngẫu tượng Linga - Yoni.

Bảo tàng đã xây dựng nhiều sưu tập hiện vật có giá trị như: Nông cụ truyền thống; dụng cụ ăn trầu của người Kinh - Khmer; tranh Phật trên vải; “Những lá thư thời mưa bom, lửa đạn”; hiện vật về bà Nguyễn Thị Định - Nữ tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam…/.