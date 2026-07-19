Báo Indonesia: Việt Nam có lợi thế trong cuộc đua hút đầu tư xe điện

Bài phân tích của Jakarta Post đăng ngày 15/7. Ảnh chụp giao diện: Lê Minh Hưởng - Pv TTXVN tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong bài bình luận, hai tác giả cho rằng lợi thế cạnh tranh của ngành xe điện hiện nay không còn phụ thuộc chủ yếu vào tài nguyên khoáng sản mà nằm ở năng lực xây dựng môi trường đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Bài viết nhận định Việt Nam đang cho thấy cách tiếp cận toàn diện hơn trong phát triển ngành xe điện thông qua việc duy trì các chính sách ưu đãi dài hạn, đầu tư hạ tầng công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao. Chính sự ổn định và khả năng dự báo của chính sách đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp khi đưa ra quyết định đầu tư dài hạn.

Cũng theo các tác giả bài viết, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian dài, miễn thuế nhập khẩu linh kiện, giảm tiền thuê đất, đồng thời gắn các ưu đãi này với chiến lược phát triển chuỗi cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực. Cách tiếp cận nhất quán đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước như VinFast phát triển mạnh, đồng thời thu hút ngày càng nhiều dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực xe điện và các ngành công nghệ cao.

Trong khi đó, bài viết cho rằng Indonesia vẫn phải đối mặt những thách thức như chính sách thiếu ổn định, sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các cơ quan quản lý và tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật chất lượng cao. Theo các tác giả, những yếu tố này đang làm giảm sức hấp dẫn của Indonesia đối với các nhà đầu tư, dù nước này sở hữu lợi thế rất lớn về nguồn nguyên liệu cho sản xuất pin xe điện.

Bài bình luận cũng nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực là một trong những điểm mạnh của Việt Nam. Hệ thống đào tạo nghề được mở rộng theo nhu cầu của doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như xe điện, bán dẫn và sản xuất công nghệ cao, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dẫn Chỉ số Độ phức tạp Kinh tế (Economic Complexity Index), hai tác giả cho biết Việt Nam đã cải thiện thứ hạng từ 69 lên 45 trong hơn một thập kỷ qua, phản ánh sự gia tăng năng lực sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Theo The Jakarta Post, kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy tài nguyên thiên nhiên chỉ là một phần của lợi thế cạnh tranh. Điều quan trọng hơn là xây dựng được một hệ sinh thái công nghiệp dựa trên chính sách ổn định, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực đổi mới sáng tạo – những yếu tố đang giúp Việt Nam gia tăng sức hút trong cuộc đua thu hút đầu tư xe điện ở khu vực Đông Nam Á./.