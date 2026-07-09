Bắc Ninh hoàn thành chiến dịch cao điểm thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Ninh), qua rà soát trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, toàn tỉnh ghi nhận 18.407 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong số đó, cơ quan chức năng xác định được 10.959 liệt sĩ còn thân nhân họ ngoại và đã tổ chức vận động, đăng ký thu mẫu thành công cho 14.532 thân nhân.



Lấy mẫu máu từ các thân nhân liệt sĩ tại xã Hoàng Vân. Ảnh: Danh Lam-TTXVN

Để phục vụ chiến dịch, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và đơn vị chuyên môn thiết lập 18 điểm trạm thu mẫu tại các cụm xã, phường. Đợt này có 347 cán bộ, chiến sĩ từ Trung ương đến địa phương đã trực tiếp tham gia vào công tác tiếp đón, hướng dẫn và lấy mẫu sinh phẩm.Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, Thượng tá Ngô Kiên, Phó trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Công an tỉnh Bắc Ninh xác định việc thu nhận ADN không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà là trách nhiệm, tình cảm cũng như sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Mỗi một người dân đi lấy mẫu là thêm một hi vọng để tìm được danh tính hài cốt đưa về với người thân”.Dù gặp khó khăn do địa bàn rộng và số lượng thân nhân lớn, đa phần là người cao tuổi, nhưng nhờ ứng dụng hiệu quả Đề án 06 và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác xác minh thông tin đã được thực hiện chính xác, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Ghi nhận trong những ngày qua, lực lượng Công an xã, phường ở tỉnh Bắc Ninh đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Đối với những trường hợp thân nhân tuổi cao sức yếu, không thể di chuyển, lực lượng chức năng đã cử tổ công tác lưu động đến tận nhà riêng hoặc giường bệnh để thu nhận mẫu.Thiếu tá Nguyễn Đình Trình, Trưởng Công an xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ, Công an xã đã triển khai đầy đủ các biện pháp, từ việc xác minh danh sách đến việc thuê phương tiện đưa đón để đảm bảo thân nhân đến thực hiện lấy mẫu đúng giờ và thuận tiện nhất.Xúc động khi tham gia đợt lấy mẫu, ông Nguyễn Xuân Chiều (trú xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhờ có chính sách của Đảng, Nhà nước và sự tận tình của lực lượng Công an, chúng tôi có thêm niềm tin, hi vọng để tìm lại được người thân. Thật sự chúng tôi rất xúc động”.Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai giai đoạn 2 của kế hoạch; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xử lý các hồ sơ phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho các gia đình có công với cách mạng và sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN quốc gia phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ./.