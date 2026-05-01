Bắc Ireland - Trang mới trong hợp tác giáo dục Việt Nam - Anh

Trong chuyến thăm và làm việc tại Belfast mới đây của Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng, Thủ hiến Michelle O'Neill đã chia sẻ những ưu tiên của Bắc Ireland là đầu tư vào giới trẻ và kỹ năng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các trường đại học.

“Trái tim” của hệ sinh thái tri thức Belfast là hai đại học bổ trợ cho nhau: Đại học Queen's Belfast (QUB - thành viên danh giá của Russell Group, vừa kỷ niệm 180 năm thành lập và tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm Top 200 thế giới theo xếp hạng QS 2026) - và Đại học Ulster (UU), hình mẫu đào tạo ứng dụng với mạng lưới doanh nghiệp chặt chẽ, dẫn đầu về mức độ hài lòng của sinh viên. Một trường cho chiều sâu nghiên cứu, một trường cho chiều rộng thực tiễn – "bộ đôi" này tạo nên một hệ sinh thái giáo dục kép hiếm có mà Belfast đang sở hữu.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Bắc Ireland Edwin Poots. Ảnh: TTXVN phát

Trong buổi làm việc với Đại sứ Đỗ Minh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Bắc Ireland Edwin Poots cũng nhấn mạnh việc đào tạo con người, đặc biệt là giới trẻ, như một ưu tiên cấp thiết trong bối cảnh Bắc Ireland đang chuyển dịch mạnh sang lĩnh vực tài chính, công nghệ cao và kinh tế sáng tạo. Đó cũng là điểm gặp gỡ với bài toán nhân lực mà Việt Nam đang cần lời giải.

Trong khi đó, Phó Thủ hiến Emma Little-Pengelly cho biết lực lượng lao động Bắc Ireland trẻ và có chuyên môn cao, đang tập trung vào an ninh mạng, khoa học kỹ thuật, hàng không vũ trụ và công nghiệp sáng tạo. Theo bà, Studio Ulster tại Đại học Ulster là một minh chứng về cơ sở hạ tầng tiên tiến đang thu hút đối tác toàn cầu – một tín hiệu rõ ràng rằng Bắc Ireland sẵn sàng chia sẻ thế mạnh của mình.

Nếu các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực xây khung hợp tác, thì chính những giáo sư, nhà nghiên cứu là những người sẽ lấp đầy khung ấy bằng nội dung thực chất. Giáo sư Margaret Topping, Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế của QUB chia sẻ: “Trong chiến lược quốc tế của Vương quốc Anh, QUB đã nêu bật những cơ hội cho giáo dục xuyên quốc gia, đặc biệt là với Việt Nam”.

Tiến sĩ Cuong Cao - Giám đốc Quốc tế hóa tại Viện An ninh Lương thực Toàn cầu (QUB), đơn vị dẫn đầu Vương quốc Anh về nghiên cứu khoa học thực phẩm và nông nghiệp - bày tỏ hy vọng có thể phát triển được những điều có ý nghĩa cho cả hai nước – không chỉ thu hút sinh viên quốc tế mà còn mang lại giá trị thực cho Việt Nam.

Về phía Đại học Ulster, Giáo sư Chris Wigginton, Phó Hiệu trưởng điều hành, khẳng định mong muốn hướng đến các mối quan hệ đối tác lâu dài. Chỉ ra gánh nặng chi phí du học tại Anh, ông Wigginton nhận định phương án lâu dài là phát triển các mô hình hợp tác đào tạo trong nước ở Việt Nam, để chất lượng giáo dục Anh đến được với nhiều người hơn, không chỉ những ai đủ điều kiện sang Anh học.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo QUB, Đại sứ Đỗ Minh Hùng đã đề cập 3 hướng hợp tác cụ thể: tăng số sinh viên Việt Nam tại trường; ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa QUB và các trường đại học Việt Nam; và điều đáng chú ý nhất - khả năng QUB mở cơ sở tại Việt Nam trong thời gian tới.

Belfast không chỉ có những lâu đài rêu phong hay ghi dấu ấn là nơi đóng con tàu Titanic huyền thoại. Belfast đang là trung tâm an ninh mạng số một châu Âu; nơi Viện AFBI dẫn đầu nghiên cứu nông nghiệp bền vững – đúng những gì Đồng bằng sông Cửu Long đang cần – và chi phí sinh hoạt thấp hơn London 30%; cùng chính sách Graduate Route tạo ra lộ trình học - làm thực chất cho sinh viên quốc tế. Hợp tác giáo dục với Belfast không chỉ dừng lại ở việc trao đổi sinh viên, mà đó là bài toán nhân lực, chuyển giao công nghệ trong một mạng lưới tri thức mà Bắc Ireland đang chủ động mở rộng ra toàn cầu. Và những viên gạch đầu tiên đã được đặt trong tháng 4/2026./.