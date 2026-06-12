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Ấn tượng hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với hơn 2.000 thanh niên tiêu biểu

Sáng 12/6, tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ Khởi động Chặng 2 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Hoạt động có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo thành phố Huế, các đơn vị đồng hành cùng hơn 2.000 hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ thành phố Huế.
  Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành Đoàn Huế, phát biểu tại lễ khởi động. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN  
Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn Semaphore kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 hội viên, thanh niên trên nền ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã tạo nên hình ảnh ấn tượng tại Quảng trường Ngọ Môn. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Hội, tuổi trẻ thành phố Huế đã tạo nên biểu tượng chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ngay sau lễ khởi động, các đại biểu và hội viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động hưởng ứng như: Gian hàng trải nghiệm văn hóa Huế; Ngày hội Huế Youth Fest; thăm, động viên thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm dạy nghề Hy vọng Huế. Đoàn hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm và Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khiết.
  Hơn 2.000 hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ thành phố Huế tham gia lễ khởi động. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành Đoàn Huế cho hay, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Đây là hoạt động trọng tâm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, xã hội và đất nước. Thông qua chuỗi hoạt động được triển khai tại các địa phương, Hành trình tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều công trình, phần việc thanh niên và nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Khép lại chương trình, ngọn đuốc của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 đã được trao cho tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang - đơn vị đăng cai Chặng 3 của Hành trình./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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