Ân tình những giọt máu hiếm​

Trong cộng đồng ấy, anh Dương Xuân Thông (sinh năm 1980), Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Đắk Lắk, là một trong những thành viên tiêu biểu của câu lạc bộ. Mang trong mình nhóm máu O Rh-, anh đã có hơn 20 năm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện.

Những người máu hiếm RH âm đang góp phần viết tiếp hành trình sẻ chia vì sự sống của người bệnh. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Anh Thông cho biết, năm 2000, trong lần đầu tiên tham gia hiến máu tại địa phương, anh bất ngờ được thông báo mình thuộc nhóm máu hiếm. Ban đầu, anh không khỏi băn khoăn, lo lắng bởi hiểu biết về nhóm máu này còn hạn chế. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, anh càng nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt của những giọt máu mình đang mang.

"Tôi biết nhóm máu Rh- chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cộng đồng. Nếu chẳng may những người cùng nhóm máu gặp nguy hiểm thì chỉ có chính nguồn máu hiếm mới có thể cứu được họ. Vì vậy, tôi quyết định tham gia ngân hàng máu sống, câu lạc bộ máu hiếm để sẵn sàng hỗ trợ khi cần", anh Thông chia sẻ.

Từ suy nghĩ giản dị “hiến máu để cứu người”, anh dần trở thành một thành viên tích cực trong cộng đồng máu hiếm của tỉnh. Mỗi khi nhận được cuộc gọi từ Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Đắk Lắk thông báo có bệnh nhân cần máu cấp cứu, anh đều cố gắng sắp xếp công việc để tham gia hiến máu. Có lần đang làm việc, nhận được thông tin một sản phụ mang nhóm máu hiếm cần truyền máu khẩn cấp, anh lập tức đến bệnh viện hiến máu.

Mỗi lần hiến máu xong, sức khỏe vẫn bình thường, tinh thần lại rất phấn chấn vì biết rằng mình vừa giúp được một người vượt qua thời khắc nguy hiểm. "Tôi mong mọi người nên chủ động xét nghiệm để nhận biết được nhóm máu, đồng thời tham gia câu lạc bộ để cộng đồng ngày càng lớn mạnh hơn", anh Thông bày tỏ.

Cũng mang trong mình nhóm máu hiếm A Rh-, chị Ngô Võ Hồng Anh (sinh năm 1979, tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) đã biến việc hiến máu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chị Hồng Anh cho biết, năm 2015, lần đầu tiên chị tham gia hiến máu tình nguyện trong một chương trình hiến máu tại địa phương. Sau lần ấy, không chỉ thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường, mà tinh thần còn phấn chấn. Đến lần thứ hai, chị mới biết mình thuộc nhóm máu hiếm A Rh-. Kể từ đó, cứ đều đặn khoảng ba tháng một lần, chị lại đăng ký hiến máu. Đến nay, chị đã có khoảng 25 lần hiến máu.

Điều khiến chị Hồng Anh nhớ nhất là trường hợp một em nhỏ mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ tỉnh Bình Dương (cũ) phải lên Đắk Lắk điều trị. Chứng kiến em liên tục cần truyền máu để duy trì sự sống, chị càng thấu hiểu giá trị của từng đơn vị máu hiếm.

"Nhìn em rất thương. Từ đó, cứ đến đợt là tôi lại đi hiến máu. Tôi không nghĩ nhiều đến việc mình cho đi bao nhiêu, chỉ mong người bệnh có thêm cơ hội được sống, được khỏe mạnh", chị Hồng Anh chia sẻ.

Ông Trần Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhóm máu Rh- là nhóm máu rất hiếm. Trong khi hệ nhóm máu ABO phổ biến ở cộng đồng thì người mang nhóm máu Rh- chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp (cứ 1.000 người thì có 1 người thuộc nhóm máu hiếm). Đặc biệt, đối với bệnh nhân mang nhóm máu Rh-, việc truyền máu phải được thực hiện từ nguồn máu cùng nhóm tương thích. Vì vậy, khi xảy ra các tình huống cấp cứu như tai nạn, phẫu thuật, sản khoa hoặc điều trị các bệnh lý về máu, việc tìm được nguồn máu phù hợp trong thời gian ngắn có ý nghĩa quyết định đến tính mạng người bệnh.

*Bảo đảm nguồn máu hiếm cho cấp cứu và điều trị

Theo ông Trần Quang Huy, máu là chế phẩm sinh học đặc biệt, đến nay chưa có sản phẩm nào có thể thay thế. Trong khi đó, máu sau khi hiến chỉ có thể bảo quản trong thời gian nhất định, tối đa khoảng 42 ngày. Vì vậy, việc duy trì nguồn máu dự trữ ổn định luôn là nhiệm vụ quan trọng đối với ngành y tế.

Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Đắk Lắk luôn duy trì một lượng máu hiếm dự trữ để sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

"Chúng tôi luôn duy trì một lượng máu hiếm dự trữ để sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, do số lượng người mang nhóm máu Rh- rất ít nên việc duy trì nguồn máu này luôn là thách thức. Khi có trường hợp cấp cứu, bên cạnh lượng máu dự trữ, trung tâm sẽ nhanh chóng kết nối với Câu lạc bộ Nhóm máu hiếm để huy động thành viên đến hiến máu trong thời gian sớm nhất", ông Huy cho biết.

Theo ông Huy, thời gian qua, Câu lạc bộ Nhóm máu hiếm Rh- tỉnh Đắk Lắk hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu cho người dân. Nhiều thành viên dù đang công tác, học tập ngoài tỉnh nhưng khi trở về địa phương vẫn tích cực tham gia hiến máu khi có yêu cầu.

Để bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị, Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng mạng lưới người hiến máu tình nguyện, đặc biệt là những người mang nhóm máu hiếm. Bên cạnh đó, người dân nên chủ động xét nghiệm để biết nhóm máu của mình, từ đó tham gia các câu lạc bộ hiến máu, hình thành mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng.

Những giọt máu hiếm được trao đi mỗi ngày không chỉ góp phần cứu sống người bệnh, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng. Phía sau mỗi đơn vị máu là những con người bình dị luôn sẵn sàng có mặt khi sự sống của người khác cần được tiếp sức./.