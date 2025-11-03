Ẩm thực – nhịp cầu văn hóa nối Việt Nam với bạn bè thế giới

Đại diện phái đoàn ngoại giao thưởng thức cà phê Việt Nam. Ảnh: ĐSQ cung cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, hội chợ do phái đoàn ngoại giao các nước ASEAN và Đại sứ quán Trung Quốc tại Venezuela phối hợp tổ chức, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy giao lưu văn hóa và củng cố quan hệ hữu nghị với Venezuela. Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao Venezuela, nhiều bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp, cùng đông đảo người dân thủ đô Caracas và đoàn ngoại giao quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Indonesia Fikry Cassidy, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Caracas (ACC), nhấn mạnh ASEAN là khu vực có nền văn hóa đa dạng, phong phú và đặc sắc hàng đầu thế giới. Ông khẳng định tinh thần đoàn kết và đồng thuận là sức mạnh nội khối của ASEAN, đồng thời cho rằng hội chợ là dịp ý nghĩa để thúc đẩy hiểu biết, gắn kết văn hóa giữa các nước ASEAN – Trung Quốc và Venezuela.

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cho biết, sự kiện là cơ hội để quảng bá giá trị văn hóa – ẩm thực Việt Nam, góp phần tăng cường ngoại giao văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế và thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước ASEAN – Trung Quốc với Venezuela.