84 công trình đoạt Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao giải Nhất cho đại diện các nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Tham dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Quỹ Vifotec, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.



Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết: Sau 16 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật theo 2 cấp (cấp toàn quốc và cấp bộ, tỉnh, thành phố), đã thu được những kết quả đáng khích lệ, từ chỗ chỉ có hơn 30 tỉnh, thành phố tham gia, đến nay đã có 55 bộ, ngành, tỉnh, thành phố tham gia với hơn 7 nghìn giải pháp sáng tạo dự thi.



Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 được khởi động trong hai năm 2020, 2021 cũng là thời khắc khó khăn nhất do dịch bệnh. Tuy nhiên, số lượng các giải pháp tham dự Hội thi lần thứ 16 không giảm: có 550 giải pháp dự thi toàn quốc và 84 giải pháp đoạt giải. Ban Tổ chức đã quyết định trao 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 23 giải Ba, 45 giải Khuyến khích và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các cá nhân là Chủ nhiệm và đồng Chủ nhiệm của các giải pháp đoạt giải Nhất Hội thi. Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 39 Bằng Lao động sáng tạo và Trung ương Đoàn tặng 2 Bằng khen, 15 Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba.



Những thành tích trên là nguồn động viên to lớn đối với các nhà khoa học, các tập thể và cá nhân đang lao động sáng tạo, đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.



Cụ thể, 5 giải Nhất gồm: Công trình "Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoàn thiện hệ thống Affnation sản xuất đường Refned từ đường thô, đường vàng chất lượng thấp" của tác giả Trịnh Việt Dũng, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, Thanh Hóa.



Công trình "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị chế áp phương tiện bay không người lái Flycam" của Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng - Bộ môn tác chiến tử, Học viện Kỹ thuật quân sự.



Công trình "Nghiên cứu sản phẩm mới thuốc dược liệu viên hoàn nhỏ giọt Quancardio điều trị bệnh tim mạch" của tác giả Phan Văn Ngọc, Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình.



Công trình "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lốc thép tấm dày 20 mm - 80 mm" của tác giả Hà Giang, Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường, thành phố Đà Nẵng.



Công trình "Thu hồi khí Hydrocacbon trên tàu chứa dầu Vietsovpetro bằng cách lắp đặt thêm hệ thống thu gom Hydrocacbon" của tác giả Trần Văn Vĩnh, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.



Đáng chú ý, năm nay, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đã xét và trao bằng chứng nhận cùng Huy chương Vàng cho công trình: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị chế áp phương tiện bay không người lái Flycam" của Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng - Bộ môn tác chiến tử, Học viện Kỹ thuật quân sự.



Phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2022, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tin tưởng, sự ủng hộ và tham gia của các nhà khoa học, các nhà sáng tạo kỹ thuật sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực cho việc đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và các ngành kinh tế, để đất nước phát triển nhanh và bền vững.



Nhiều năm qua, Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam đã được tổ chức rất thành công và thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học trên cả nước. Các công trình đoạt giải đã và đang áp dụng trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.



Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh các nhà khoa học, công nghệ đã có những công trình có giá trị khoa học, kinh tế - xã hội lớn đã và đang được áp dụng có hiệu quả tại Việt Nam. Giải thưởng đã khuyến khích việc tìm tòi, sáng tạo các công trình khoa học công nghệ có khả năng giải quyết những yêu cầu cấp bách của thực tiễn, nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Sự lan tỏa rộng khắp của Giải thưởng với uy tín ngày càng cao đã thu hút không chỉ các nhà khoa học mà cả những cá nhân đam mê sáng tạo, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ./.