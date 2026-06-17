80 hiện vật quý, tác phẩm hội họa kể câu chuyện của những dòng sông

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, dự án cho thấy một sự lan tỏa rất lớn và đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh - một siêu đô thị vốn được định hình bởi các con sông. Dòng sông là nơi nuôi dưỡng những ký ức sống động của các vùng lãnh thổ, mang trong mình những câu chuyện của hôm qua và những lời hứa hẹn trong tương lai. Đó chính là những gì mà không gian trưng bày mang đến, tạo nên một góc đối thoại thiết yếu với công chúng. Trưng bày được thiết kế nhằm làm nổi bật vị trí trung tâm của các dòng sông trong lòng đô thị, lãnh thổ, xã hội và cũng chính là một trong những thành tựu nổi bật nhất của dự án “Sống cùng dòng sông”.

Dự án “Sống cùng dòng sông” hướng tới sự phát triển bền vững ở các vùng lãnh thổ ven sông, được triển khai rộng rãi qua chuỗi hoạt động phong phú tại nhiều tỉnh, thành phố. Ảnh: Hữu Duyên – TTXVN

Điểm nhấn của trưng bày lần này là sự góp mặt của gần 80 hiện vật quý, các tác phẩm hội họa sinh động, cùng hệ thống hình ảnh và tư liệu phong phú được kết hợp tuyển chọn từ bốn bảo tàng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Nguyễn Khắc Xuân Thi, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, các hiện vật từ mỗi đơn vị đều mang những ý nghĩa đặc trưng riêng để cùng kể về câu chuyện của những dòng sông. Cụ thể, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đóng góp những hiện vật tiêu biểu về công cụ sản xuất, sinh hoạt đời sống cùng tư liệu về lễ hội sông nước. Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hiện vật về dấu ấn lịch sử của văn hóa Nam Bộ qua các nền văn hóa Đồng Nai, Óc Eo và di chỉ Gò Cá Vồ. Bảo tàng Mỹ thuật đóng góp những bức tranh tiêu biểu về ghe xuồng trên sông đầy ý nghĩa. Riêng Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh tham gia xuyên suốt quá trình trưng bày từ những hiện vật mang dấu ấn bản sắc của văn hóa Đồng Nai, văn hóa Óc Eo, di tích Gò Đá Bồ cho đến những hiện vật mang giá trị văn hóa trong đời sống sông nước thường nhật.

Trưng bày được thiết kế nhằm làm nổi bật vị trí trung tâm của các dòng sông trong lòng đô thị, lãnh thổ và xã hội. Ảnh: Hữu Duyên – TTXVN

Chia sẻ sâu hơn về thông điệp mang tính thời sự của triển lãm trước thách thức đô thị hóa, bà Nguyễn Khắc Xuân Thi cho biết, trưng bày được cấu trúc quanh ba nội dung trọng tâm gồm: giới thiệu bản sắc văn hóa vùng đất Nam Bộ lưu vực sông; vai trò công năng gắn bó mật thiết của dòng sông với con người; tương lai nào cho các dòng sông. Thông điệp Ban tổ chức muốn gửi gắm là những hành động của chúng ta ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai cho các dòng sông sau này.

Theo Ban tổ chức, dự án “Sống cùng dòng sông” hướng tới sự phát triển bền vững ở các vùng lãnh thổ ven sông, vận hành xoay quanh ba hợp phần gồm: Nghiên cứu khoa học; quy hoạch, Phát triển đô thị; văn hóa giáo dục. Dự án đang được triển khai rộng rãi qua chuỗi hoạt động phong phú tại nhiều tỉnh, thành phố. Đặc biệt, một tập san giáo dục sinh động dành riêng cho trẻ em từ 10 - 13 tuổi cũng được thực hiện nhằm giúp thế hệ trẻ tìm hiểu về sông ngòi và môi trường một cách gần gũi, dễ tiếp cận nhất.

Trưng bày “Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ” mở cửa đón khách tham quan xuyên suốt từ nay đến hết ngày 17/10/2026./.