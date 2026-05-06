72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Hành trình tri ân và tiếp nối nơi nghĩa trang liệt sĩ

Du khách thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, nơi yên nghỉ của hơn 644 anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, không khí càng trở nên lắng đọng. Những hàng mộ xếp ngay ngắn dưới chân Đồi A1, phần lớn là mộ vô danh, nằm im lặng giữa không gian xanh của thung lũng. Mỗi tấm bia, mỗi nấm mộ là một câu chuyện chưa trọn vẹn về tuổi xuân dừng lại nơi chiến trường, là sự hy sinh thầm lặng để đổi lấy nền độc lập, tự do cho dân tộc.

Không chỉ là nơi tưởng niệm, Nghĩa trang Liệt sĩ A1 còn trở thành “địa chỉ đỏ” trong hành trình về nguồn của nhiều đoàn khách. Sau khi tham quan các di tích như Đồi A1, Hầm De Castrie hay Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, điểm dừng chân nơi nghĩa trang luôn là khoảnh khắc lắng đọng nhất, nơi mỗi người có dịp nhìn lại lịch sử bằng sự chiêm nghiệm sâu sắc.

Cán bộ, chiến sĩ tận tay chăm sóc từng phần mộ, như một cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Ông Trần Văn Cường, du khách đến từ Hà Nội cho biết, trong chuyến hành trình về Điện Biên dịp này, đoàn của ông đã đến thăm hầu hết các điểm di tích lịch sử quan trọng. Tuy nhiên, khi dừng chân tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, cảm xúc trở nên đặc biệt hơn. Ông chia sẻ: “Hôm nay, đoàn chúng tôi đến Điện Biên để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng tôi đã đi qua nhiều điểm di tích, nhưng khi đến Nghĩa trang Liệt sĩ A1, thắp nén hương cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì dân tộc, ai cũng cảm thấy xúc động và biết ơn sâu sắc”.

Giữa không gian trang nghiêm, từng đoàn người nối tiếp nhau dâng hương, tưởng niệm. Những vòng hoa tươi, những nén hương thơm được đặt trước từng phần mộ như lời tri ân gửi tới những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Bà Đỗ Thị Phương, du khách đến từ Hải Phòng, không giấu được xúc động khi đứng trước những hàng mộ liệt sĩ. Bà cho biết: "Chuyến đi không chỉ là dịp tham quan mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, với lịch sử của dân tộc. Tôi thực sự rất xúc động khi đến đây. Xương máu của biết bao người đã đổ xuống nơi này để có được độc lập như ngày hôm nay. Gia đình tôi cũng có người thân từng tham gia kháng chiến, nên khi đến Nghĩa trang Liệt sĩ A1, cảm xúc càng trở nên đặc biệt. Tôi thấy tự hào và biết ơn thế hệ đi trước rất nhiều”.

Cùng với dòng người về dâng hương, những ngày này, công tác chăm sóc, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ cũng được triển khai chu đáo. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và các đơn vị trực thuộc đã tham gia dọn dẹp, vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, lau chùi từng bia mộ, đảm bảo không gian các nghĩa trang liệt sĩ luôn sạch đẹp, trang nghiêm.

Chiến sĩ Sìn Bình Nguyên, Trung đội vệ binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, việc tham gia chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ là nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt. Nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đơn vị được phân công lau dọn, vệ sinh tại các phần mộ liệt sĩ. Với anh, đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là niềm vinh dự, tự hào, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không chỉ trong dịp lễ, công tác chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên luôn được duy trì thường xuyên. Các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân địa phương cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, đảm bảo sự tôn nghiêm cho các công trình tưởng niệm.

Lặng thầm phía sau những hoạt động tri ân ấy là những con người gắn bó phần lớn cuộc đời với nghĩa trang, những người quản trang ngày ngày chăm sóc từng phần mộ bằng tất cả sự tận tụy và thành kính. Đã nhiều năm gắn bó với công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, chị Nguyễn Thị Nhung đã thuộc lòng từng lối đi, từng hàng mộ, thậm chí nhớ rõ vị trí của nhiều phần mộ liệt sĩ. Với chị, mỗi ngày làm việc không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một hành trình tri ân được thực hiện bằng tất cả sự tỉ mỉ, cẩn trọng và lòng thành kính.

Chị Nguyễn Thị Nhung cho biết, làm công việc quản trang không chỉ cần sự cần mẫn mà quan trọng hơn là phải có “cái tâm”. Bởi đây là công việc mang yếu tố tâm linh, đòi hỏi sự thành kính và trách nhiệm đặc biệt. Có những ngày nghỉ, dù không đến ca trực, chị vẫn thấy lòng mình không yên nếu chưa lên nghĩa trang, chưa tự tay chăm sóc những phần mộ mà mình phụ trách. Với chị, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự gắn bó, như chăm sóc chính người thân của mình.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nhiều nghĩa trang liệt sĩ, trong đó tiêu biểu như Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập, Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam, Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao… Đây là nơi yên nghỉ của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đặc biệt là trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Mỗi nghĩa trang không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay. Những hàng mộ lặng im giữa núi đồi như nhắc nhở về cái giá của hòa bình, về sự hy sinh to lớn của biết bao người đã ngã xuống.

72 năm đã trôi qua, những nghĩa trang liệt sĩ như những chứng nhân lịch sử, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm tri ân và tiếp nối. Tri ân không chỉ dừng lại ở những nén hương trong ngày kỷ niệm, mà còn là hành động thiết thực trong cuộc sống hôm nay, tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị mà thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng xương máu để có được. Tinh thần Điện Biên Phủ vì thế vẫn đang được tiếp nối, lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi người dân Việt Nam, trở thành động lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới./.