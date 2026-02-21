3.700 tỷ đồng "đổ về" túi người lao động Thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết

Đại diện Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 30 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc xuyên Tết tại ga Metro Bến Thành nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn Thành phố đã tập trung nguồn lực, chủ động lựa chọn nội dung chăm lo phù hợp từng bối cảnh, địa bàn, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”. Hoạt động chăm lo được tổ chức đa dạng, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt, chương trình chăm lo Tết của Công đoàn đã nhận được sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, người sử dụng lao động, sự đồng hành của các cấp, ngành, cán bộ công đoàn và cộng đồng xã hội.

Nổi bật là 765 chương trình “Tết Sum vầy - Xuân 2026” tổ chức tại các tổ công tác quản lý địa bàn, Công đoàn phường, xã, đặc khu và Công đoàn cơ sở, chăm lo cho hơn 90.000 lượt đoàn viên, người lao động. Các hoạt động gắn với giao lưu văn nghệ, vui chơi giải trí mừng Xuân - mừng Đảng; thăm, chúc Tết doanh nghiệp và người lao động tại các công trình trọng điểm; hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” tiếp tục đưa hàng ngàn công nhân về quê bằng xe, tàu, máy bay, góp phần sẻ chia chi phí và tạo điều kiện để người lao động sum họp gia đình.

“Điểm mới năm nay là chương trình “Tết không xa nhà”, huy động sự tham gia của Mặt trận, đoàn thể, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Tại nhiều khu nhà trọ, khu công nghiệp, các hoạt động như gói bánh chưng, bánh tét, tổ chức mâm cơm ngày Tết, hội thi trang trí Tết, họp mặt tất niên, trao quà và lì xì đã tạo không khí đầm ấm cho công nhân ở lại Thành phố”, ông Hòa chia sẻ.

Về chế độ nghỉ Tết và thưởng Tết, ông Hòa cho biết, qua nắm tình hình tại các doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở, thời gian nghỉ bình quân từ 8 - 9 ngày; nhiều đơn vị linh hoạt bố trí thêm phép năm để người lao động thuận tiện về quê. Dịp này, toàn Thành phố có khoảng 350.000 công nhân ở lại đón Tết.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình "Tết không xa nhà" ở các xóm trọ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Dù sản xuất kinh doanh còn khó khăn, gần 22.000 doanh nghiệp đã công bố thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp nhà nước đạt 53 triệu đồng/người, thấp nhất 2,5 triệu đồng; doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao nhất 1,1 tỷ đồng/người, thấp nhất 750.000 đồng; doanh nghiệp trong nước cao nhất 80 triệu đồng/người, thấp nhất 1,4 triệu đồng.

"Những con số này cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong chia sẻ thành quả sản xuất, góp phần ổn định quan hệ lao động và tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến trong năm mới", ông Hòa chia sẻ.

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Tết Bính Ngọ 2026, việc mở rộng địa giới hành chính sau hợp nhất đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động Công đoàn. Phạm vi quản lý trải dài, khoảng cách địa lý xa khiến công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở gặp khó; việc nắm bắt tình hình quan hệ lao động và đời sống đoàn viên có lúc chưa kịp thời, đồng bộ…

Tuy nhiên, công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 vẫn được triển khai bảo đảm, thiết thực và hiệu quả. Công đoàn Thành phố chủ động dự báo tình hình, ban hành sớm kế hoạch, chỉ đạo các cấp bám sát cơ sở, phối hợp cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; đồng thời hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động hoặc không có thưởng Tết. Qua đó, góp phần ổn định quan hệ lao động, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dịp Tết.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 30 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc xuyên Tết tại ga Metro Bến Thành nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Các cấp Công đoàn tập trung nguồn lực, lựa chọn nội dung chăm lo phù hợp từng địa bàn, đối tượng; hoạt động được tổ chức đa dạng, vừa hỗ trợ vật chất, vừa chăm lo đời sống tinh thần, bảo đảm tiết kiệm, chu đáo và hiệu quả. Sự đồng hành của doanh nghiệp, các cấp, ngành và toàn xã hội đã mở rộng đối tượng thụ hưởng, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình. Nhiều doanh nghiệp dù còn khó khăn vẫn tích cực phối hợp tổ chức tất niên, trao thưởng, tặng quà Tết cho người lao động.

Tại cơ sở, các tổ công tác, Công đoàn phường, xã và Công đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động thiết thực tại khu nhà trọ, khu chế xuất, khu công nghiệp như: hội thi trang trí Tết, gói bánh chưng, bánh tét, tổ chức bữa cơm ngày Tết, tặng quà công nhân khó khăn… Qua đó, củng cố niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn, tăng cường sự gắn bó với doanh nghiệp, tạo động lực thi đua lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố và đất nước trong giai đoạn mới./.