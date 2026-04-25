180 nhiếp ảnh gia đến từ 25 quốc gia chương trình hội ngộ nhiếp ảnh quốc tế PSA 2026

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh quốc tế. Ảnh: Đức Phương - TTXVN



Dự chương trình có đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ, Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế, Liên minh Nhiếp ảnh Toàn cầu, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam cùng 180 nhiếp ảnh gia đến từ 25 quốc gia trên thế giới.Sự kiện là dịp để các nhiếp ảnh gia đến từ các quốc gia trên thế giới giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong không gian nghệ thuật không biên giới, nơi mỗi bức ảnh là một câu chuyện và mỗi người cầm máy là một người kể chuyện bằng cảm xúc. Đây là lần thứ 4 sự kiện này được tổ chức, sau các kỳ tổ chức thành công tại Ấn Độ, Indonesia và Sri Lanka trước đó.

Triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm ảnh xuất sắc tầm quốc tế. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, bà Agatha Anne Bunanta, Phó Chủ tịch quan hệ quốc tế Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các ngành chức năng, các tổ chức, cá nhân đã dành cho Hiệp hội những tình cảm tốt đẹp và sự tổ chức chu đáo; cảm ơn các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới đã cùng hội ngộ để tham gia, tạo nên thành công chung của chương trình. Bà Agatha Anne Bunanta cho rằng, mỗi bức ảnh là sự kết nối văn hóa của các tác giả đến từ nhiều nơi khác nhau, đều hết sức ý nghĩa trong việc giao lưu văn hóa giữa các nước.



Ông John Andrew Hughes, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ cho biết, để chuẩn bị cho sự kiện này, Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ đã phải dành thời gian hơn 1 năm với sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân và các nhiếp ảnh gia; thể hiện sự kiên trì, kết nối và rất nhiều tâm huyết để đưa cộng đồng nhiếp ảnh quốc tế đến với Việt Nam. Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ đánh giá Ninh Bình là địa điểm rất đẹp và phong phú; đồng thời tin tưởng các nhiếp ảnh gia tham dự sự kiện sẽ rất ngưỡng mộ, dành thời gian khám phá và thể hiện nét đẹp về con người, văn hóa, phong cảnh qua từng bức ảnh.



Phát biểu chào mừng tại sự kiện, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình cho rằng, nhiếp ảnh là loại hình nghệ thuật giàu tính sáng tạo, có khả năng ghi lại những khoảnh khắc chân thực, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc và kết nối con người vượt qua mọi khoảng cách về không gian, ngôn ngữ và văn hóa. Hội ngộ nhiếp ảnh quốc tế là dịp để các nghệ sỹ sáng tạo, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời giới thiệu những tác phẩm đặc sắc vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và đời sống xã hội trên toàn thế giới.



Thông qua các hoạt động của chương trình và triển lãm, tỉnh Ninh Bình tin tưởng sẽ được giới thiệu một cách sinh động, chân thực và đầy cảm xúc; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao vị thế và hình ảnh của Ninh Bình trên trường quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.



Tại chương trình, các đại biểu đã cắt băng khai mạc triển lãm và tham quan không gian triển lãm với nhiều tác phẩm ảnh mang tầm quốc tế./.