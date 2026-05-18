136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôn vinh biểu tượng của hòa bình và hữu nghị quốc tế tại Nhật Bản

Đại biểu tham dự phiên Tọa đàm về tư tưởng ngoại giao, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chương trình gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như Triển lãm tranh, chiếu phim tư liệu về sự nghiệp ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tọa đàm về tư tưởng ngoại giao, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tham dự Chương trình gồm khoảng 150 đại biểu là đại diện chính quyền, trường đại học, tổ chức hữu nghị Nhật Bản, kiều bào, lưu học sinh và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại khu vực Trung Nam Nhật Bản và Kyushu. Phía Việt Nam có bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; Giáo sư Trần Đăng Xuân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trung Nam Nhật Bản, Chủ tịch Hội chuyên gia Việt Nam - Nhật Bản (VJS); ông Hoàng Xuân Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF), bà Nguyễn Hoàng Thanh An, Chủ tịch Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Fukuoka (VYSAF); ông Trần Nhân Đồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu (VTIK). Về phía Nhật Bản, có sự tham dự của ông Kaneko Shinji, Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế Đại học Hiroshima; ông Soramoto Seiki, Chủ tịch Tổ chức phát triển năng lượng và công nghệ quốc tế; ông Kamikubo Shoji, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam; ông Shouhara Koji, Phó Chủ tịch Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima - Việt Nam; ông Dohi Shinjiro, Chủ tịch Câu lạc bộ quốc tế Rotary khu vực Hiroshima-Yamaguchi.



Bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương khẳng định, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Người - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam. Tổng Lãnh sự nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của ý chí độc lập dân tộc, khát vọng hòa bình, tinh thần nhân ái, đoàn kết quốc tế và cống hiến trọn đời vì hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, việc tổ chức Chương trình kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hiroshima - vùng đất được biết đến như một biểu tượng của hòa bình - mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần làm nổi bật giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, đối thoại, khoan dung, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, những giá trị đó vẫn giữ nguyên tính thời sự, là nền tảng quan trọng để tăng cường hiểu biết, kết nối nhân dân và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, phát triển bền vững.



Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương cũng đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung, khu vực Kyushu và Trung Nam Nhật Bản nói riêng trong việc hội nhập sở tại, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Tổng Lãnh sự kêu gọi mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; phấn đấu trở thành những cầu nối hữu nghị, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam trách nhiệm, nhân văn, năng động và đáng tin cậy trong mắt bạn bè quốc tế.



Tại buổi lễ, ông Masahara Koji, đại diện Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam, đã đọc thư của ông Akagi Tatsuo, Chủ tịch Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam. Trong thư, ông Akagi Tatsuo bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định Người không chỉ là vị lãnh tụ đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam giành độc lập, giải phóng dân tộc, mà còn là biểu tượng của tinh thần hòa bình, hữu nghị và ý chí kiên cường trong công cuộc xây dựng đất nước. Ông nhấn mạnh tinh thần hòa bình và hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi cũng chính là giá trị được Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam trân trọng, gìn giữ và tiếp tục phát huy trong các hoạt động giao lưu với Việt Nam.

Tại Tọa đàm với chủ đề “Hồ Chí Minh - tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại”, các diễn giả Việt Nam và Nhật Bản đã chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc về tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, giá trị của hòa bình, hữu nghị, đồng thời gợi mở hướng hợp tác thực chất, cụ thể giữa Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, công nghệ vũ trụ, chuyển đổi số, năng lượng sạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.