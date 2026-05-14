136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nước Nga và ước mơ về một Việt Nam tự do

Theo Tiến sĩ Anatoly Sokolov, để hiểu vì sao người thanh niên Văn Ba chọn đi sang châu Âu, có lẽ nên nhắc đến phong trào Đông Du ở Việt Nam thuộc địa lúc đó. Phong trào đã không mang lại kết quả như lớp các nhà cách mạng thời đó hy vọng. Rút kinh nghiệm từ các bậc tiền bối, người thanh niên Văn Ba hiểu ra rằng trước hết cần phải quan sát cách sống của các dân tộc khác, quan sát những gì họ đang làm để cải thiện cuộc sống của mình. Vì vậy, Người đã đi đến nhiều quốc gia trên thế giới, các châu lục khác nhau: châu Phi, châu Mỹ. Tại Pháp, Người gặp gỡ những nhà cách mạng Việt Nam khác đang sống và làm việc ở đó. Người viết báo và sau đó gia nhập các tổ chức cộng sản. Người đã quyết định đến nước Nga Xô viết theo lời khuyên của đồng chí mình. Có lẽ lý do chính là vì cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thành công ở Liên Xô. Và Người muốn tận mắt chứng kiến những thành quả của cuộc cách mạng này, cũng như cách thức giúp giải phóng những người bị áp bức, người dân sống như thế nào.

Và thế là năm 1923, Người đặt chân đến thành Petrograd, tên gọi trước đây của Leningrad (nay là Saint Petersburg), từ đó Người đã có một thời kỳ hoạt động rất năng động ở Nga. Cũng chính tại nước Nga, Người đã vẽ nên hình ảnh một Việt Nam tương lai - một Việt Nam tự do và công bằng.

Tiến sĩ Anatoly Sokolov, Viện nghiên cứu phương Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, trả lời phóng viên TTXVN. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Có thể nói, thời gian ở nước Nga Xô viết đã cho Người kinh nghiệm trong tổ chức quần chúng, trong công tác chính trị để tiến hành cách mạng. Kiến thức này thực sự hữu ích, bởi sau này Người đã thực hiện thành công Cách mạng Tháng Tám, mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ quốc gia nào khác, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Chiến thắng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã trở thành tấm gương nổi bật cho nhiều dân tộc thuộc địa. Trên thực tế, có thể nói rằng thắng lợi này đã tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc tại nhiều quốc gia.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng Việt Nam đầu tiên đến nước Nga. Nhờ Người, hàng chục chiến sĩ cách mạng yêu nước Việt Nam đã được đào tạo tại Liên Xô, trong số đó có những nhân vật kiệt xuất như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai. Tiến sĩ Sokolov chia sẻ, khi nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chủ tịch, giới nghiên cứu Việt Nam tự hào rằng chính nước Nga là cái nôi đào tạo nên đội ngũ cán bộ tinh hoa chính trị cho Việt Nam, những người đấu tranh cho một Việt Nam mới, xây dựng một Việt Nam mới, công bằng, một Việt Nam do người Việt Nam lãnh đạo, do chính người Việt Nam quản trị.

Nhìn lại di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Sokolov nhấn mạnh rằng Người là một nhà nhân văn vĩ đại, cả cuộc đời Người thấm đẫm những tư tưởng nhân văn. Điều đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng giáo dục. Không phải ngẫu nhiên mà một trong những sắc lệnh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là sắc lệnh xóa mù chữ, bởi Hồ Chủ tịch hiểu rằng một dân tộc hiểu biết có thể xây dựng một cuộc sống bình thường, công bằng, hạnh phúc, vì vậy Tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết là tư tưởng nhân văn. Với Người mối quan tâm đến con người, quan tâm đến cuộc sống con người đã và luôn là điều quan trọng nhất./.