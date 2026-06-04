115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhân dân Algeria

Ông Souab Hacen, một Việt kiều sinh sống ở thủ đô Algiers, chụp ảnh lưu niệm bên bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đại lộ Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Hùng – PV TTXVN tại Algeria Đối với nhiều thế hệ người Algeria, Bác không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, mà còn là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và khát vọng giành độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, tình cảm ấy bắt nguồn từ những năm tháng đấu tranh gian khổ của nhân dân Algeria dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên tiếng vang lớn trên khắp các thuộc địa ở châu Phi. Đối với nhiều nhà yêu nước Algeria, chiến thắng của Việt Nam đã chứng minh rằng một dân tộc dù nhỏ bé vẫn có thể đánh bại chủ nghĩa thực dân nếu có ý chí và quyết tâm giành độc lập.

Nhiều nhà lãnh đạo của đảng cầm quyền Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN) từng công nhận cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam là nguồn cảm hứng quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc tại Algeria. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, ý chí kiên cường và tinh thần dân tộc.

Tình cảm của nhân dân Algeria dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được thể hiện qua những dấu ấn rất cụ thể. Tên Bác được đặt cho một đại lộ bên bờ Địa Trung Hải ở thủ thủ đô Algiers, trong khi ở thành phố Oran cũng có một đường phố mang tên Người. Điều này thể hiện sự trân trọng mà nhân dân Algeria dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, tại tỉnh Biskra ở miền Nam Algeria - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dừng chân trong chuyến đi Pháp năm 1946, người dân địa phương vẫn lưu giữ nhiều kỷ niệm về Người. Trong thời gian ở đây, Bác nghỉ tại Khách sạn Trans Atlantic, công trình hiện nay mang tên AN Hotel. Tại sảnh chính của khách sạn, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày trang trọng để thể hiện sự tri ân và lòng thành kính đối với Bác. Theo các tài liệu được lưu giữ tại địa phương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có các cuộc gặp gỡ và trao đổi với một số nhân sĩ, trí thức yêu nước Algeria. Trong bối cảnh phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đang dâng cao ở khu vực Bắc Phi, Người đã chia sẻ nhiều quan điểm về quyền tự quyết của các dân tộc và con đường giành độc lập dân tộc.

Điều khiến nhiều người Algeria ngày nay vẫn nhắc đến là những nhận định mang tính chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tương lai của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tại đất nước Bắc Phi. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những cuộc trao đổi đó đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các trí thức và nhà hoạt động yêu nước Algeria trong giai đoạn đất nước này còn dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Đối với nhiều người dân Algeria, đặc biệt là tại Biskra, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, mà còn là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và khát vọng độc lập của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Năm 2025, bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành tại Đại lộ Hồ Chí Minh ở thủ đô Algiers. Công trình không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai quốc gia, mà còn thể hiện sự tôn kính của nhân dân Algeria đối với người anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Ngày nay, khi nhắc đến Việt Nam, nhiều người Algeria vẫn nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự khâm phục. Đối với họ, Người là hiện thân của cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, công bằng và quyền tự quyết của các dân tộc thuộc địa. Tình cảm ấy đã vượt qua khuôn khổ ngoại giao thông thường để trở thành một phần trong ký ức lịch sử chung của hai dân tộc.

8 thập kỷ sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân tới Algeria, hình ảnh của Người vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa và lịch sử của đất nước Bắc Phi. Đó là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của tư tưởng giải phóng dân tộc và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt được xây dựng từ sự đồng cảm giữa hai đất nước từng cùng trải qua những năm tháng đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân./.