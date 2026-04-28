1.000 bước chân cùng nhịp đập: Công nhân Việt Nam tỏa sáng trong Ngày Quốc tế Lao động

Công nhân lao động diễu hành chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế lao động. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Đoàn diễu hành xuất phát lúc 8 giờ từ tuyến đường Trần Nhân Tông - Trần Bình Trọng về Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Lực lượng tham gia diễu hành là đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động tiêu biểu đến từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Các khối diễu hành thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người lao động trong thời kỳ mới.

Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động sẽ gắn với hoạt động tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, lan tỏa vai trò đối thoại, thương lượng, nâng cao quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp. Qua đó, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.



Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, trải qua 140 năm, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 đã trở thành biểu tượng của phong trào công nhân quốc tế, là dịp tôn vinh giá trị lao động và sức mạnh của giai cấp công nhân trong tiến trình phát triển của nhân loại. Thông qua hoạt động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn lan tỏa thông điệp về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công nhân không chỉ đóng góp sức lao động mà còn âm thầm tạo ra của cải, vật chất, giá trị bền vững cho xã hội. Từng giọt mồ hôi, từng giờ làm việc miệt mài của họ đã góp phần xây dựng nên diện mạo phát triển hôm nay. Dẫu còn nhiều vất vả, họ vẫn kiên cường cống hiến, đặt lợi ích chung lên trên hết. Chính họ là nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng của đất nước, xứng đáng được trân trọng, quan tâm và ghi nhận nhiều hơn nữa./.