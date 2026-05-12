100 tác phẩm nhiếp ảnh được trưng bày “Kết nối bản sắc” Việt Nam - Hàn Quốc

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tặng quà lưu niệm cho Đoàn Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Trưng bày ảnh giới thiệu đến công chúng 100 tác phẩm nhiếp ảnh chọn lọc. Trong đó, 60 tác phẩm giới thiệu về đất nước Hàn Quốc hiện đại, giàu chiều sâu văn hóa và thiên nhiên kỳ vĩ; 40 tác phẩm khắc họa sống động vẻ đẹp đại ngàn Đắk Lắk, có bản sắc văn hóa đặc trưng và những đổi thay của vùng đất đang trên đà phát triển. Song song với sự kiện trưng bày ảnh, từ ngày 8 - 13/5, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cùng Đoàn Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc có đợt sáng tác thực tế tại hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk.



Phát biểu khai mạc, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, nhiếp ảnh là ngôn ngữ của ánh sáng, đóng vai trò như nhịp cầu văn hóa, giúp nhân dân hai nước thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn. Trưng bày ảnh “Kết nối bản sắc” là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi giao lưu văn hóa giữa nghệ sĩ nhiếp ảnh hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Bên cạnh đó, sự kiện này đánh dấu chặng đường 5 năm đặt nền móng giao lưu giữa Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc. Đây là lần thứ 2 trưng bày ảnh giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện lần này mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc; là dịp để nghệ sĩ hai nước trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết và cùng nhau hướng tới những giá trị sáng tạo nhân văn.



Người dân tham quan trưng bày ảnh. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN



“Bên cạnh sự kiện trưng bày ảnh, trong thời gian 1 tuần qua, đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh Hàn Quốc đã có dịp trải nghiệm vẻ đẹp của dải đất miền Trung và Tây Nguyên. Hành trình trải nghiệm sáng tác thực tế đã thực sự trở thành chiếc cầu nối giúp đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh Hàn Quốc hiểu sâu sắc hơn về một Việt Nam tươi đẹp, nhiều cảnh sắc, người dân giàu lòng hiếu khách và có truyền thống văn hóa đặc sắc. Những tác phẩm ra đời từ chuyến đi sẽ là tư liệu quý giá, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc” - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh nhấn mạnh.



Theo ông Soun Byeonghyo, Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc, Trưởng đoàn Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc, dù Việt Nam - Hàn Quốc cách xa về địa lý nhưng thông qua các hoạt động giao lưu về du lịch, kinh tế, văn hóa, khoảng cách giữa hai dân tộc đang trở nên gần gũi hơn. Dịp này, 12 thành viên Đoàn Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc đến Việt Nam được đón tiếp nồng hậu, ấm áp, đọng lại những ấn tượng sâu sắc. Ông Soun Byeonghyo tin tưởng, thông qua chuyến sáng tác và trưng bày ảnh “Kết nối bản sắc”, giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, tình hữu nghị ngày càng bền chặt, tốt đẹp.



Trưng bày ảnh kéo dài đến hết ngày 15/5/2026 nhằm phục vụ nhân dân và du khách khi đến tham quan tại Bảo tàng Đắk Lắk./.