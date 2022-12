​Tăng cường hợp tác Bộ Công an Việt Nam với JICA Nhật Bản

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và Thái Bình Dương, JICA Nhật Bản Hayakawa Yuho. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, thực chất, toàn diện trên nhiều phương diện như tăng cường kết nối kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, chuỗi cung ứng.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, trên cơ sở quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” giữa hai nước, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác phía Nhật Bản, đặc biệt là JICA sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa. Bộ trưởng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác thực chất, toàn diện trên các lĩnh vực giữa Bộ Công an Việt Nam và JICA đang góp phần quan trọng vào sự phát triển quan hệ chung giữa hai nước. Đặc biệt, dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự án cung cấp tàu tuần tra cho Bộ Công an Việt Nam có ý nghĩa hết sức to lớn, giúp nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự xã hội của Bộ Công an Việt Nam.

Bộ Công an Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của JICA trong hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cán bộ Công an Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với JICA trong đảm bảo an ninh, an toàn cho trụ sở và nhân viên JICA đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Đồng thời, phía Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho JICA, cũng như công dân Nhật Bản sinh sống, làm việc, du lịch, học tập tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và Thái Bình Dương Hayakawa Yuho nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, đóng góp tích cực, hiệu quả, thúc đẩy mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với JICA, góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia…/.