Vẻ đẹp thơ mộng trên những nương chè xanh mướt ở Sơn La
Từ những năm 1960, người dân tỉnh Thái Bình lên khai hoang tại xã Bình Thuận (xã Phổng Lái, xã Chiềng Pha cũ), tỉnh Sơn La và đưa cây chè vào trồng để phát triển kinh tế.
Đến nay, xã có gần 1.000 ha chè, chủ yếu là giống chè Kim Tuyên và Shan tuyết, trồng tập trung tại các bản: Kiến Xương, Noong Lào, Quỳnh Châu, Quỳnh Tiên Hưng, Mường Chiên. Cây chè đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động và góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Những nương chè là bức tranh xanh mướt trải dài, uốn lượn trên khắp các triền đồi, tạo khung cảnh lãng mạn, thơ mộng, bình yên.
