Vẻ đẹp thơ mộng trên những nương chè xanh mướt ở Sơn La

Đến nay, xã có gần 1.000 ha chè, chủ yếu là giống chè Kim Tuyên và Shan tuyết, trồng tập trung tại các bản: Kiến Xương, Noong Lào, Quỳnh Châu, Quỳnh Tiên Hưng, Mường Chiên. Cây chè đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động và góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Những nương chè là bức tranh xanh mướt trải dài, uốn lượn trên khắp các triền đồi, tạo khung cảnh lãng mạn, thơ mộng, bình yên.

Những nương chè xanh mướt trải dài, uốn lượn trên khắp các triền đồi, tạo khung cảnh lãng mạn, thơ mộng, bình yên thu hút du khánh đến tham quan, trải nghiệm thu hoạch chè và tìm hiểu văn hóa địa phương. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Diện tích trồng chè tập trung tại xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

