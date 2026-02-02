Tuyên Quang phát triển du lịch xanh gắn với bảo vệ môi trường

Với lợi thế thiên nhiên trong lành, cảnh quan sông núi hài hòa, phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 (Tuyên Quang) đang nổi lên như những điểm sáng về phát triển du lịch xanh gắn với bảo vệ môi trường, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu.





Chính quyền địa phương chú trọng gìn giữ các giá trị bản địa, khuyến khích mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp – sinh thái, qua đó vừa nâng cao thu nhập cho người dân, vừa xây dựng đô thị xanh hướng tới tiêu chí đô thị loại II.

Người dân và các cơ sở homestay ở phường Hà Giang 1 chú trọng giữ không gian xanh phụ vụ du lịch. Ảnh: TTXVN phát

