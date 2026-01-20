Truyền thông quốc tế theo sát các định hướng phát triển của Việt Nam

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm tại

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV

được truyền hình trực tiếp đã thu hút sự quan tâm của nhiều hãng thông tấn và cơ quan truyền thông lớn trên thế giới.





Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 20/1, Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo, CCTV… đưa tin, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm Đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tân Hoa xã đưa tin về Lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Truyền thông Trung Quốc cho biết, về công tác biên soạn văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích hợp đồng bộ Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thành một dự thảo Báo cáo Chính trị thống nhất. Báo cáo Chính trị này lần đầu tiên được đưa vào cương lĩnh hành động, xác định rõ nội dung cụ thể, thời hạn và trách nhiệm của từng nhiệm vụ. Bản dự thảo trước đó đã được lấy ý kiến rộng rãi của toàn xã hội và nhận được gần 14 triệu ý kiến đóng góp.

Trang mạng Quan sát Thượng Hải đăng bài viết với tiêu đề “Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc, sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới”. Ảnh: TTXVN phát

Trong khi đó, các kênh truyền thông của Singapore là theo tờ Straits Times và CNA tập trung vào cam kết về mức tăng trưởng 10% trong những năm còn lại của thập niên này bất chấp nhiều khó khăn đan xen, nhiều thách thức chồng lấn. Đó là thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; các rủi ro an ninh truyền thống và phi truyền thống; cạnh tranh chiến lược gay gắt; biến động, đứt gãy chuỗi cung ứng, năng lượng, lương thực; cùng với những vấn đề nội tại tích tụ qua nhiều năm. Các bài viết cũng quan tâm đến cam kết của ban lãnh đạo Việt Nam với việc phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo kết nối mạnh mẽ giữa các vùng, liên vùng và toàn cầu. Theo bài báo, điều này cũng đã hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Trong khi đó, trang tin Free Malaysia Today nhấn mạnh những cam kết về việc cải cách, giảm thủ tục hành chính rườm rà nhằm thúc đẩy công nghệ và mở rộng thương mại toàn cầu, song song với đảm bảo độc lập và lợi ích quốc gia.

Trước đó, đưa tin về Đại hội XIV, trang ABC News nhận định đây là hội nghị chính trị quan trọng nhất của Việt Nam khi sẽ đưa ra quyết định về ban lãnh đạo và đường lối chính sách tổng thể của đất nước trong 5 năm tới. Bài báo cũng nhận định mục tiêu chuyển mình thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 sẽ định hình chính trị, kinh tế và vị thế của Việt Nam trên thế giới./.