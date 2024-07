Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hình ảnh rõ nét về một Việt Nam mạnh mẽ, cởi mở

Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ các nước tại Việt Nam đã có những chia sẻ chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước mất mát to lớn này, đồng thời đánh giá cao dấu ấn đối ngoại của Tổng Bí thư.

Đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Cuba (La Habana, chiều 29/3/2018). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Không ngừng vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Cuba



Chia sẻ sự đau buồn vô hạn với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen cho biết, vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba được thể hiện ở nhiều thời khắc khác nhau. Dù giữ trọng trách ở các cương vị khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện tinh thần đoàn kết và luôn bày tỏ tình cảm quý mến, đoàn kết anh em đối với nhân dân Cuba. Nhất là vào những năm của thế kỷ XXI này, khi hai nước đang sống trong một thời kỳ đầy biến động, phức tạp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn thúc đẩy và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, khuyến khích hai nước thực hiện tất cả những biện pháp và chính sách, chủ trương để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt.



Sinh thời, trên nhiều cương vị khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 5 lần sang Cuba để gặp gỡ, chia sẻ và làm việc với các lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhân dân Cuba. Mỗi lần sang thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều thắt chặt hơn nữa mối quan hệ rất gần gũi với các lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba.



Đại sứ Cuba nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, các thành tựu về kinh tế-xã hội của Việt Nam được củng cố, tăng cường và phát triển hơn bao giờ hết. Rất nhiều lãnh đạo các cường quốc cũng như các nước có tầm ảnh hưởng chính trị lớn trên thế giới đã đến Việt Nam, cho thấy Việt Nam đã thực hiện một chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và hòa bình.



“Với tư cách là Đại sứ Cuba tại Việt Nam, tôi chứng kiến sự đi lên cũng như uy tín ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; tiếng nói cũng như trọng lượng của chính sách đối ngoại Việt Nam trên trường quốc tế đã được khẳng định tại nhiều diễn đàn mà Việt Nam tham gia phát biểu, nhất là trong thời gian vừa qua, khi đại dịch COVID-19 và các xung đột vũ trang thế giới xảy ra, thì vai trò của Việt Nam ngày càng được tăng và được cộng đồng quốc tế công nhận. Tôi đánh giá cao vai trò, ảnh hưởng và đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như sách đối ngoại của Việt Nam”, Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen nhấn mạnh.



Tổng thống Vladimir Putin hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga (Sochi, 6/9/2018). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Người bạn lớn của nước Nga



Chia sẻ với báo giới sau khi được tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn chân thành tới gia quyến, người thân của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh: “Chúng tôi rất đau buồn khi được tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ trần, chúng tôi xin chia buồn cùng toàn thể nhân dân Việt Nam. Nhà lãnh đạo kiệt xuất, người hiến dâng cả cuộc đời phụng sự Tổ quốc vô điều kiện, đã ra đi mãi mãi”. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng, các thế hệ con cháu mai sau sẽ nhớ đến Tổng Bí thư với lòng biết ơn về sự đóng góp của ông vào việc phát triển đất nước, nâng cao vai trò và ảnh hưởng của Việt Nam trong thế giới đương đại.

Đề cập đến vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc củng cố và tăng cường Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Đại sứ G.S.Bezdetko khẳng định: “Người Nga sẽ nhớ đến đồng chí Nguyễn Phú Trọng trước hết như một người bạn lớn của nước Nga, người hiểu rõ lịch sử và văn hóa lâu đời của Nga. Khi đảm nhận những cương vị khác nhau trong Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư luôn ủng hộ triệt để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt. Tổng Bí thư đã làm được nhiều việc nhằm tăng cường hợp tác nhiều mặt trong khuôn khổ song phương, khu vực và quốc tế”.



Đánh giá về đóng góp của Tổng Bí thư vào chính sách đối ngoại của Việt Nam, Đại sứ G.S.Bezdetko nhận định: Tổng Bí thư luôn nỗ lực để phát triển Việt Nam thành một trung tâm sức mạnh hiện đại và tự chủ, không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới. Đường lối “ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được sự công nhận và tôn trọng của thế giới; tin tưởng rằng, di sản chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ vẫn mang tính thời sự hàng thập kỷ sau khi ông qua đời.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Venezuela Hugo Chavez thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 31/7/2006). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Để lại những kinh nghiệm ngoại giao quý giá



“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, là ngọn đuốc trí tuệ. Ông để lại cho thế hệ trẻ Việt Nam một di sản chính là sự ổn định chính trị, nền kinh tế phát triển và xã hội tiến bộ”, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam, Juan Carlos Fernandes, chia sẻ với phóng viên TTXVN về những ấn tượng của mình về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Nhà ngoại giao Venezuela đánh giá Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại những kinh nghiệm quý giá với chính sách “ngoại giao cây tre” thấm đượm tâm hồn, tinh thần dân tộc Việt Nam, mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.



Cùng chung quan điểm này, Đại sứ Cộng hòa Dominica tại Việt Nam Jaime Francisco Rodríguez khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo có tầm tư duy lý luận và thực tiễn. Áp dụng chính sách “ngoại giao cây tre”, với những nỗ lực không ngừng trong hoạt động đối ngoại, Việt Nam đã đạt được vị trí và đóng góp quan trọng trong các tổ chức, cơ quan quốc tế. Việt Nam được bầu làm Ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và tích cực tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Những kết quả trên thể hiện sự trưởng thành, quyết tâm và uy tín của Việt Nam trong thực hiện các sứ mệnh hòa bình, góp phần quan trọng vào việc xây dựng một thế giới an toàn, tôn trọng các nguyên tắc và mục đích của Liên hợp quốc, nhân quyền và luật pháp quốc tế.



Đại sứ xúc động chia sẻ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa Dominica mất đi một người đồng chí, người anh em và người bạn tốt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm, ủng hộ thúc đẩy mối quan hệ song phương, tình hữu nghị truyền thống, tình anh em giữa hai dân tộc, trên tinh thần đoàn kết, cam kết và hợp tác hiệu quả. “Giá trị tư tưởng, đạo đức và những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi với chúng ta”, ông khẳng định.