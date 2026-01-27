Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm và làm việc với Thành phố Hà Nội

Đồng chí Thongluon Sinsoulith, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ Tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm và làm việc với Đảng bộ, Chính quyền thành phố Hà Nội.

Sáng 27/1/2026, Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị đón tiếp đồng chí Thongluon Sinsoulith, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ Tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm và làm việc với Đảng bộ, Chính quyền thành phố Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith đến thăm và làm việc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Quang cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith thăm và làm việc với Đảng bộ, Chính quyền TP. Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đại biểu hai nước Việt nam và Lào tham dự buổi làm việc với Đảng bộ, Chính quyền TP. Hà Nội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith đến thăm và làm việc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith với Lãnh đạo TP. Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith tham quan không gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống của Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN















