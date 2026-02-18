Trí tuệ, bản lĩnh, vượt sóng vươn ra biển lớn

Xuân Bính Ngọ 2026 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030. Chặng đường nhiệm kỳ Chính phủ 5 năm qua là hành trình của ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sáng tạo, của niềm tin, khát vọng và tinh thần vượt khó vì nước, vì dân, tạo đà để đất nước vững vàng vươn mình trong kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng.



Suốt cả nhiệm kỳ, chúng ta chứng kiến rất nhiều yếu tố bất ngờ, khó dự đoán, bất lợi cho sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây, nay là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự giám sát, đồng hành, phối hợp hiệu quả của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bám sát tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã “vững tay chèo” đưa con thuyền Việt Nam vượt qua những “cơn sóng to, gió lớn”, cập bến bờ của sự ổn định, phát triển.

Chính phủ đã thực hiện tốt phương châm hành động năm 2025: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá”, đạt được những thành tựu quan trọng: Quy mô nền kinh tế vươn lên vị trí 32 thế giới; GDP đạt 8,02%; kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 930 tỷ USD, cao kỷ lục chưa từng có, GDP bình quân đầu người là 5.026 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, an ninh quốc phòng được củng cố vững chắc. Vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu GDP cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, GDP bình quân đầu người trên 5.000 USD. Các chỉ tiêu tương ứng tăng trưởng như: khu vực công nghiệp - xây dựng trên 9,5%, khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7% trở lên; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trên 3,9%. Cùng với đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành) năm 2025 tăng khoảng 12% trở lên. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 12% trở lên, đầu tư tư nhân khoảng 96 tỷ USD, FDI khoảng 28 tỷ USD, đầu tư khác khoảng 14 tỷ USD, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Dấu ấn thành công nổi bật về trong công tác an sinh xã hội trong năm 2025 là phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; “công trình của ý Đảng, lòng dân” đã hoàn thành trước thời hạn 5 năm 4 tháng. Công tác phát triển nhà ở xã hội được đặc biệt quan tâm, Thủ tướng đã đi kiểm tra nhiều dự án nhà ở xã hội, hỏi thăm cụ thể người dân về giá nhà, phương thức thanh toán, lãi suất phải trả... từ đó chỉ đạo nóng ngay tại hiện trường, đặc biệt là yêu cầu ngân hàng phải có gói tín dụng cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà. Cuối năm 2025, khi “bão chồng bão, lũ chồng lũ” hoành hành khốc liệt ở miền bắc và miền trung, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần "tương thân tương ái" lại thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết.





Bà con ở những nơi bị thiên tai, bão lũ tàn phá nặng nề như tỉnh Thái Nguyên; xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), xã Đề Gi (Gia Lai), đã xúc động rơi nước mắt khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đến tận nơi tìm hiểu, tặng quà động viên, chỉ đạo "nóng" các bộ, ngành, chính quyền địa phương, lực lượng ngay tại hiện trường nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh.



Trước những thiệt hại to lớn của nhân dân về nhà cửa, Thủ tướng đã quyết định phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng mới nhà ở bị sập, đổ, sửa chữa nhà bị hư hỏng ở miền trung; liên tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thúc đẩy công cuộc này. Có tỉnh vẫn còn 12 hộ dân phải đi ở tạm suốt 1 tháng sau thiên tai, Thủ tướng đã nghiêm khắc phê bình công khai, yêu cầu lãnh đạo tỉnh giải trình và cam kết bằng mọi cách khẩn trương có giải pháp để người dân không phải sống tạm bợ. Nhờ đó, chiến dịch đã “chiến thắng giòn giã”, hoàn thành trước thời hạn nửa tháng, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc.

Năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược mang tính cách mạng, đột phá, là bộ khung vững chắc, định hình mục tiêu phát triển của đất nước trong tương lai. Công cuộc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng “tinh-gọn-mạnh”, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; việc điều chỉnh địa giới hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, khơi thông thêm nguồn lực cho phát triển.



Chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đi kiểm tra cơ sở, Thủ tướng biết được một phụ huynh phải đi 19km lên trụ sở UBND xã để lấy xác nhận khai sinh cho con đang là sinh viên, rồi gửi ra Hà Nội và dẫn chứng câu chuyện này tại nhiều cuộc họp để yêu cầu chính quyền các cấp cương quyết cắt giảm ngay các thủ tục không cần thiết, gần dân hơn, sát dân hơn, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.