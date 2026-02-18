Trí tuệ, bản lĩnh, vượt sóng vươn ra biển lớn
Xuân Bính Ngọ 2026 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030. Chặng đường nhiệm kỳ Chính phủ 5 năm qua là hành trình của ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sáng tạo, của niềm tin, khát vọng và tinh thần vượt khó vì nước, vì dân, tạo đà để đất nước vững vàng vươn mình trong kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng.
Suốt cả nhiệm kỳ, chúng ta chứng kiến rất nhiều yếu tố bất ngờ, khó dự đoán, bất lợi cho sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây, nay là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự giám sát, đồng hành, phối hợp hiệu quả của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bám sát tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã “vững tay chèo” đưa con thuyền Việt Nam vượt qua những “cơn sóng to, gió lớn”, cập bến bờ của sự ổn định, phát triển.
Chính phủ đã thực hiện tốt phương châm hành động năm 2025: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá”, đạt được những thành tựu quan trọng: Quy mô nền kinh tế vươn lên vị trí 32 thế giới; GDP đạt 8,02%; kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 930 tỷ USD, cao kỷ lục chưa từng có, GDP bình quân đầu người là 5.026 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, an ninh quốc phòng được củng cố vững chắc. Vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.
Dấu ấn thành công nổi bật về trong công tác an sinh xã hội trong năm 2025 là phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; “công trình của ý Đảng, lòng dân” đã hoàn thành trước thời hạn 5 năm 4 tháng. Công tác phát triển nhà ở xã hội được đặc biệt quan tâm, Thủ tướng đã đi kiểm tra nhiều dự án nhà ở xã hội, hỏi thăm cụ thể người dân về giá nhà, phương thức thanh toán, lãi suất phải trả... từ đó chỉ đạo nóng ngay tại hiện trường, đặc biệt là yêu cầu ngân hàng phải có gói tín dụng cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà. Cuối năm 2025, khi “bão chồng bão, lũ chồng lũ” hoành hành khốc liệt ở miền bắc và miền trung, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần "tương thân tương ái" lại thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết.
Trước những thiệt hại to lớn của nhân dân về nhà cửa, Thủ tướng đã quyết định phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng mới nhà ở bị sập, đổ, sửa chữa nhà bị hư hỏng ở miền trung; liên tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thúc đẩy công cuộc này. Có tỉnh vẫn còn 12 hộ dân phải đi ở tạm suốt 1 tháng sau thiên tai, Thủ tướng đã nghiêm khắc phê bình công khai, yêu cầu lãnh đạo tỉnh giải trình và cam kết bằng mọi cách khẩn trương có giải pháp để người dân không phải sống tạm bợ. Nhờ đó, chiến dịch đã “chiến thắng giòn giã”, hoàn thành trước thời hạn nửa tháng, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc.
Năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược mang tính cách mạng, đột phá, là bộ khung vững chắc, định hình mục tiêu phát triển của đất nước trong tương lai. Công cuộc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng “tinh-gọn-mạnh”, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; việc điều chỉnh địa giới hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, khơi thông thêm nguồn lực cho phát triển.
Chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đi kiểm tra cơ sở, Thủ tướng biết được một phụ huynh phải đi 19km lên trụ sở UBND xã để lấy xác nhận khai sinh cho con đang là sinh viên, rồi gửi ra Hà Nội và dẫn chứng câu chuyện này tại nhiều cuộc họp để yêu cầu chính quyền các cấp cương quyết cắt giảm ngay các thủ tục không cần thiết, gần dân hơn, sát dân hơn, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
“Cuộc cách mạng về hạ tầng chiến lược” cũng tạo điểm nhấn ấn tượng trong năm 2025 khi 564 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng được khởi công, khánh thành đồng loạt trong 3 sự kiện quy mô, trong đó gần 140 công trình lớn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hiệu quả, thể hiện rõ định hướng “hạ tầng đi trước một bước để mở không gian phát triển”.
Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành 3.345km đường bộ cao tốc (nếu tính cả đường dẫn, nút giao là 3.803km, vượt 803km so với mục tiêu) và hơn 1.711km đường ven biển (mục tiêu là 1.700km). Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã đón những chuyến bay đầu tiên. Người đứng đầu Chính phủ dành rất nhiều thời gian thường xuyên đi thị sát, kiểm tra các công trình trọng điểm bất kể đêm tối, ngày lễ Tết, nhờ đó đã phát hiện nhiều vấn đề bất cập, tháo gỡ kịp thời vướng mắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính
Công trình trọng điểm Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Bình-Hưng Yên đã về đích với tiến độ kỷ lục sau chỉ đạo của Thủ tướng cương quyết yêu cầu chủ đầu tư tập trung nỗ lực, rút ngắn tiến độ xây dựng từ 3 năm xuống 6 tháng. Đặc biệt, từ công trình này, Thủ tướng khởi xướng việc huy động tổng lực các lực lượng như quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh cùng hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu để dự án trọng điểm sớm về đích, từ đó nhân rộng ra các dự án khác.
Phong cách quyết liệt của tinh thần làm việc không kể ngày đêm này đã tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ. Giờ đây, các công trường đều hăng hái thi đua với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”… Thủ tướng luôn yêu cầu phải phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; các bộ, ngành chỉ nên tập trung vào công tác quản lý nhà nước, thiết kế chính sách, chiến lược, công cụ giám sát. Qua các chuyến công tác cơ sở, đối thoại với doanh nghiệp, lắng nghe người dân, dấu ấn của Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo ngày càng lan tỏa.
Chính phủ đã thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất, “càng áp lực, càng nỗ lực”, đặc biệt là "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái"; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đang tích cực tìm giải pháp tháo gỡ hàng nghìn dự án tồn đọng, kéo dài, đưa vào hoạt động, tạo thêm nguồn lực quan trọng cho phát triển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn nhấn mạnh phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, doanh nhân thụ hưởng”. Nông nghiệp giúp thoát nghèo, công nghiệp giúp hiện đại hóa, giúp đất nước phát triển thành nước có thu nhập trung bình cao; và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là “cú huých” thúc đẩy mạnh mẽ khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, chíp bán dẫn…, tạo động lực để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Do đó, Thủ tướng lưu ý các cấp, ngành, địa phương phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, “vươn ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao vào vũ trụ”.
Kết quả đạt được của năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ rất đáng trân trọng, tự hào; tạo đà, tạo lực, tạo thế để phát triển bao trùm, toàn diện; tạo tiền đề đạt mức tăng trưởng 2 con số năm 2026 và những năm tiếp theo, vượt mọi khó khăn, thách thức, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược ở dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước./.
- Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/Báo Nhân dân
- Ảnh: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN