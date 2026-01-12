Thiên đường mây Tà Xùa lọt top 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm năm 2026

Không gian còn hoang sơ, ít dấu ấn thương mại hóa chính là yếu tố khiến Tà Xùa được lọt vào top 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm năm 2026 do kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ) công bố.

Từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm, hầu như ngày nào cũng có mây kéo về đỉnh Tà Xùa. Ảnh: Tất Sơn/VNP

Tà Xùa (tỉnh Sơn La) là điểm đến duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong danh sách 26 điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm năm 2026 do kênh truyền hình NDTV (New Delhi Television - Ấn Độ) công bố.

NDTV mô tả Tà Xùa là "thiên đường săn mây" của Việt Nam, đặc biệt nổi tiếng với sống lưng khủng long - cung đường trekking được giới mê xê dịch truyền tai nhau suốt nhiều năm qua. Con đường hẹp dài khoảng 1,5-2km chạy dọc theo sống núi, hai bên là thung lũng sâu thẳm, phía trên là những lớp mây trắng bồng bềnh cuộn trào. Trải nghiệm bước đi giữa biển mây, nơi ranh giới giữa trời và đất gần như hòa làm một, mang lại cảm giác vừa phấn khích, vừa tĩnh lặng hiếm có.

Không gian còn hoang sơ, ít dấu ấn thương mại hóa chính là yếu tố khiến Tà Xùa ghi điểm mạnh với NDTV. Thay vì những khu du lịch đông đúc, ồn ào, nơi đây mang đến cảm giác nguyên bản: núi non hùng vĩ, mây trời biến đổi theo từng khoảnh khắc và nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương. Với nhiều du khách quốc tế, Tà Xùa không chỉ là điểm check-in, mà là nơi để "sống chậm", lắng nghe thiên nhiên và chính mình.

Theo NDTV, bảng xếp hạng này tập trung vào những điểm đến còn "nằm ngoài bản đồ du lịch đại trà", phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, tìm kiếm sự khác biệt và giá trị nguyên bản trong năm 2026. Các địa danh góp mặt đều chưa quá đông đúc, sở hữu cảnh quan thiên nhiên cuốn hút hoặc mang lại cảm xúc đáng nhớ chỉ sau một lần trải nghiệm.

Một góc trung tâm xã Tà Xùa. Ảnh: Trịnh Bộ/VNP

Trong danh sách của NDTV, bên cạnh Tà Xùa còn có nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới như Kotor (Montenegro), Svalbard (Na Uy), Neuchatel (Thụy Sĩ), Luang Prabang (Lào), Sapporo (Nhật Bản), Raja Ampat (Indonesia), Hurghada (Ai Cập), Mombasa (Kenya) hay Cusco (Peru).

Việc Tà Xùa xuất hiện giữa những cái tên này cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của vùng núi cao Tây Bắc Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 200km, Tà Xùa (Sơn La) được mệnh danh là một trong những “thiên đường săn mây” đẹp bậc nhất vùng núi phía Bắc mà các tín đồ mê xe dịch hay các phượt thủ đều mong muốn được một lần chinh phục.

Sau đợt sắp xếp địa giới hành chính năm 2025, xã Tà Xùa mới được hình thành từ việc hợp nhất ba xã Tà Xùa, Làng Chếu và Háng Đồng cũ, với tổng diện tích hơn 230km².

Nằm ở độ cao hơn 2.800m so với mực nước biển, thời tiết của Tà Xùa mát mẻ quanh năm nhiệt độ mùa hè không vượt quá 28 độ C, vào mùa đông thì nhiệt độ thấp hơn khu vực đồng bằng từ 3-6 độ C.

Tà Xùa quanh năm được bao bọc trong những dải mây mù, nên đến đây vào bất kỳ thời điểm nào cũng đẹp. Tuy nhiên, thời gian đẹp nhất để đến Tà Xùa săn mây là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, bởi khoảng thời gian này hầu hết đến ở Tà Xùa lúc nào bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những áng mây đẹp nhất, do nhiệt độ thấp và độ ẩm cao nên dễ hình thành mây.

Mây trắng bay trên nóc nhà truyền thống của người Mông được lợp bởi những tấm gỗ Pơ Mu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tuy nhiên, một số ngày vẫn có thể xuất hiện mưa vào buổi sáng vì vậy bạn phải theo dõi kỹ thời tiết khi đến với Tà Xùa.

Đến Tà Xùa săn mây, bạn sẽ ngỡ như mình đang lạc giữa tiên cảnh, bởi tầm nhìn được bao trọn một biển mây trắng bồng bềnh, mênh mông.

Đứng trên đỉnh núi cao, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những đợt mây cuồn cuộn đổ về núi vô cùng huyền ảo, sống động. Lúc này bạn sẽ tha hồ chụp hình check in những bức ảnh siêu đẹp giữa biển mây và khung cảnh của núi đồi.

Đến với Tà Xùa, không chỉ được săn mây, ngắm nhìn những áng mây trôi nhẹ bềnh bồng, du khách còn có thể tìm tới những địa điểm du lịch "check in" cực kỳ hút mắt.

Sống lưng khủng long

Sống lưng khủng long sẽ là cái tên đầu tiên được liệt kê vào trong danh sách những điểm du lịch check in nổi tiếng tại Tà Xùa nằm ở địa phận bản Chống Tra.

Trước khi trở nên nổi tiếng và được nhiều du khách biết đến, thì sống lưng khủng long còn có tên gọi là núi Chống Tra, theo địa danh nơi đây.

Du khách đi bộ trải nghiệm trên địa danh Sống lưng khủng long. Ảnh: Tất Sơn

Sống lưng khủng long có địa thế đặc biệt khi sống núi hướng thẳng về phía trước, là một điểm ngắm mây vô cùng ly tưởng đối với tất cả du khách khi đến với Tà Xùa.

Vào sáng sớm, khi những ánh mặt trời vừa ló rạng cũng là lúc những áng mây bềnh bồng được hiện ra trước mắt du khách. Mây lãng đãng ôm lấy sống lưng khủng long cùng với ánh nắng bình mình của buổi sớm ban mai, tạo nên một bức tranh thiên nhiên huyền ảo.

Du khách check-in dòng sông mây tại một quán cà phê ở Tà Xùa. Ảnh Thanh Giang

Đường đi đến sống lưng khủng long khá hiểm trở, chiều cao từ đỉnh núi xuống đến dáy của thung lũng ước chừng khoảng 200-300m nên du khách có thể đi bộ hoặc thuê người dân bản địa chở xuống bằng xe máy.

Mỏm cá heo

Ngoài sống lưng khủng long thì mỏm cá heo cũng là một địa điểm check in thu hút rất nhiều du khách khi đến với Tà Xua, đặc biệt là các bạn trẻ.

Giữa nhiều mỏm đá sống ảo ở Việt Nam, mỏm cá heo vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ nhờ vị trí đắc địa và hình dáng độc lạ. Tên gọi mỏm cá heo xuất phát từ hình dáng của tảng đá trông hệt như phần đầu của một con cá heo nhô ra. Với góc chụp từ dưới lên, mỏm đá giống một chú cá heo đang vùng lên khỏi mặt nước.

Đoàn khách tham quan tại mỏm Cá heo. Ảnh Công Đạt

Thiên nhiên thật kỳ diệu khi tạo nên những cảnh vật hết sức đặc biệt. Chỉ cần hai phiến đá lớn xếp khéo léo lên nhau là đủ để tạo ra một góc sống ảo cực chất dành cho người đam mê xê dịch. Vào những ngày trời có mây trắng bồng bềnh, mỏm đá này lại càng giống con cá đang vui vẻ vẫy vùng giữa đại dương.

Cây cô đơn Tà Xùa

Cây táo mèo cô đơn tọa lạc tại đỉnh Gió, ngã ba Xím Vàng, Háng Đồng, tỉnh Sơn La. Với vị trí độc đáo và cực đẹp thì cây cô đơn ở Tà Xùa cũng “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội.

Cây táo mèo nằm sừng sững giữa lưng Tà Xùa cheo leo, xung quanh là ngút ngàn cây lá và thung sâu hun hút. Một vị trí cực đẹp và độc.

Hiện tại, cây táo mèo được coi là một trong những “đặc sản” làm nên tên tuổi của vùng cao Tà Xùa và có sức hút mạnh mẽ với du khách.

Cây cô đơn đã trở nên quen thuộc đối với các tín đồ thích khám phá Việt Nam. Hình ảnh gốc cây đứng một mình một cõi giữa khung cảnh mênh mông đã trở thành điểm nhấn độc đáo, tạo nên nét đặc trưng trong từng khung hình ảo diệu của giới trẻ./.