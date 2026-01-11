Sa Pa được chọn là điểm đến lý tưởng cho người tuổi Sửu năm 2026

Tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Travel + Leisure vừa công bố danh sách dự báo xu hướng du lịch châu Á năm 2026.

Một điểm thú vị trong báo cáo này là việc lựa chọn các điểm đến dựa trên cảm hứng từ 12 con giáp. Trong đó, Sa Pa của Việt Nam được đánh giá là lựa chọn phù hợp nhất cho những người tuổi Sửu nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan yên bình và các trải nghiệm văn hóa bản địa sâu sắc.

Theo phân tích của Travel + Leisure, năm Bính Ngọ 2026 được coi là năm của sự chuyển dịch và tinh thần khám phá. Tuy nhiên, đối với người tuổi Sửu – những người vốn có tính cách cần mẫn và làm việc chăm chỉ – một hành trình nghỉ dưỡng theo phong cách "sống chậm" sẽ là sự lựa chọn tối ưu.

Tạp chí này mô tả Sa Pa là nơi du khách có thể tạm rời xa sự ồn ào để tái tạo năng lượng giữa không gian thiên nhiên tĩnh lặng, với điểm nhấn là những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ.

Những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp ở Sapa.

Trải nghiệm tiêu biểu nhất được gợi ý cho hành trình này là chinh phục đỉnh Fansipan. Để phù hợp với tiêu chí nghỉ dưỡng và hồi phục sức khỏe, du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng hệ thống cáp treo thay vì leo núi đường bộ.

Từ trên cao, du khách có thể quan sát toàn cảnh thung lũng Mường Hoa và dãy Hoàng Liên Sơn trước khi đặt chân tới độ cao 3.143 mét. Tại đây, quần thể tâm linh với các công trình như Đại tượng Phật A Di Đà, tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát và con đường La Hán mang lại không gian tĩnh tại, giúp người thực hành hành trình này tìm thấy sự thư thái trong tâm hồn.

Du khách có thể sử dụng cáp treo để di chuyển lên đỉnh Fansipan.

Quần thể tâm linh hùng vĩ trên đỉnh Fansipan.

Bên cạnh yếu tố cảnh quan, chiều sâu văn hóa của vùng cao Tây Bắc cũng là lý do khiến Sa Pa được đánh giá cao. Travel + Leisure khuyến khích du khách trải nghiệm kết nối với cộng đồng dân tộc bản địa tại Bản Mây.

Đây là nơi hiếm hoi tại Sa Pa quy tụ không gian sống của 8 nhóm dân tộc thiểu số khác nhau bao gồm H'Mông Sa Pa, H'Mông Điện Biên, Xa Phó, Tày, Giáy, Dao Đỏ, Thái và Hà Nhì. Những nếp nhà cổ và các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm hương hay in sáp ong được phục dựng nguyên bản, giúp du khách hiểu rõ hơn về đời sống mộc mạc của bà con vùng cao.