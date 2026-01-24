Sa Pa - điểm đến Tây Bắc gây ấn tượng trên sóng truyền hình Pháp

Những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp ở Sa Pa. Ảnh: TTXVN Theo phóng viên tại Paris, phóng sự cho thấy Sa Pa mang đến cho du khách không gian thiên nhiên độc đáo, nơi những thửa ruộng bậc thang được người dân địa phương kiến tạo và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Theo hướng dẫn viên địa phương, những thửa ruộng cổ nhất tại đây có tuổi đời khoảng 250 năm.



Trong hành trình trekking kéo dài 2 ngày, nhóm 4 du khách đến từ vùng Normandie (miền Bắc nước Pháp) đã chinh phục quãng đường dài 20km ở độ cao khoảng 1.500m, băng qua những triền núi và thung lũng xanh mướt. Đồng hành cùng đoàn là hướng dẫn viên Chin, người đã giúp nhóm du khách tiếp cận Sa Pa theo cách khác biệt, rời xa các tuyến du lịch đông đúc để khám phá những cung đường còn nguyên vẻ hoang sơ.

Được mệnh danh là "dãy Alps của miền Bắc", Sa Pa không chỉ nổi tiếng với ruộng bậc thang mà còn với những cánh rừng tre, nứa trải dài gần khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và giàu bản sắc.

Sa Pa vốn nổi tiếng bởi có nhiều địa điểm du lịch đẹp với những dãy núi hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang trùng điệp và không khí trong lành của miền núi Tây Bắc. Trong số những điểm đến hấp dẫn đó thì xã Hầu Thào đang trở thành một địa điểm ngắm mây lý tưởng dành cho du khách yêu thích khám phá thiên nhiên. Ảnh: TTXVN

Trong hành trình, nhóm du khách cũng có cơ hội dừng chân tại các bản làng lâu đời, nơi nhiều gia đình đã sinh sống liên tục qua hàng chục thế hệ gắn bó với nghề nông. Theo chia sẻ của hướng dẫn viên, đây là vùng cư trú của một trong 54 dân tộc Việt Nam với nếp sinh hoạt truyền thống vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn.

iữa khung cảnh làng quê miền núi, đoàn du khách thưởng thức bữa trưa giản dị với bánh mì Việt Nam, món ăn quen thuộc nhưng mang hương vị riêng. Bữa ăn không chỉ giúp họ nạp lại năng lượng sau chặng đường dài, mà còn tạo nên những khoảnh khắc giao lưu gần gũi với văn hóa bản địa.

Hành trình tiếp tục với trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của Sa Pa như sùng tre và các món ăn đậm hương vị núi rừng Tây Bắc. Một du khách trong đoàn chia sẻ các món ăn đều rất ngon, dù việc ăn cá bằng đũa là khá khó nhưng điều đó cũng không làm giảm mong muốn sớm quay trở lại khám phá thêm về mảnh đất ở "nơi gặp gỡ đất trời" này.