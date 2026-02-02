"Việt Nam hoang dã - vẻ đẹp bí ẩn của thiên nhiên hồi sinh"

Việt Nam, quốc gia nằm bên bờ Đông của lục địa Á châu, nơi sự sống xanh đã kiên cường hồi sinh sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Nơi đây thiên nhiên vẫn còn nguyên nét hoang sơ, ẩn mình sau những cánh rừng rậm và dãy núi trùng điệp

Vườn Quốc gia Cát Tiên được công nhận đạt danh hiệu Danh lục Xanh IUCN. Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình "Le Jardin Extraordinaire" (Khu vườn kỳ diệu) tối 1/2 trên kênh La Une - Đài Phát thanh và Truyền hình Bỉ (RTBF), người dẫn chương trình Tanguy đưa khán giả đến với một vùng đất châu Á nơi thiên nhiên vẫn còn nguyên nét hoang sơ, ẩn mình sau những cánh rừng rậm và dãy núi trùng điệp. Đó là Việt Nam, quốc gia nằm bên bờ Đông của lục địa Á châu, nơi sự sống xanh đã kiên cường hồi sinh sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Hồ bông súng tự nhiên của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu. Ảnh: Nguyễn Luân

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, với tiêu đề "Việt Nam hoang dã - Thiên nhiên bí ẩn và kỳ diệu", chuyến hành trình mở ra từ những khu bảo tồn biệt lập, gần như tách rời khỏi thế giới hiện đại. Chính sự khó tiếp cận ấy đã vô tình trở thành “tấm khiên” bảo vệ cho nhiều loài động vật quý hiếm bậc nhất hành tinh. Trong các khu rừng nhiệt đới vùng núi Tây Bắc, nơi dấu chân con người hiếm hoi xuất hiện, loài tê tê - động vật có vú bị săn trộm nhiều nhất thế giới - vẫn âm thầm sinh tồn. Sâu hơn nữa trong thảm rừng rậm rạp là bóng dáng kín đáo của loài cầy vòi hương, hay những chú ếch rêu kỳ ảo, gần như hòa tan vào màu xanh của rừng già.

Sóc chân vàng trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình châu – Phước Bửu. Ảnh: Tư Liệu

Rời núi rừng, hành trình tiếp tục men theo bờ biển Đông Bắc để đến với vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng toàn cầu. Tại đây, giữa những dãy núi đá vôi sừng sững và làn nước xanh ngọc của vịnh Hạ Long, voọc Cát Bà, một trong những loài linh trưởng hiếm nhất thế giới, vẫn âm thầm sinh sống. Loài vật đặc hữu này chỉ tồn tại với số lượng ít ỏi, trở thành biểu tượng cho cuộc chiến bền bỉ giữa bảo tồn thiên nhiên và những sức ép từ con người.

Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) gồm 367 hòn đảo lớn nhỏ, lung linh sắc màu với những bãi biển cát trắng mịn có làn nước sâu trong vắt có thể nhìn tận đáy. Ảnh: Minh Đức/TTXVN