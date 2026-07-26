Báo Ảnh Việt Nam

Đời sống Việt

Nối dài hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ: Quyết tâm cao đưa các anh trở về

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ở nhiều cánh rừng, bản làng trên đất bạn Lào, hành trình đi tìm những người lính đã hy sinh vẫn chưa dừng lại. Mỗi mùa khô, những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quy tập lại băng rừng, vượt suối, lần theo từng ký ức của nhân chứng, từng dấu tích mờ nhạt còn sót lại để đưa đồng đội trở về với đất mẹ. 

Nhưng đưa được các anh trở về mới chỉ là điểm khởi đầu. Bởi phía sau những linh cữu phủ cờ Tổ quốc và những phần mộ được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn một hành trình khác, dài không kém - hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh. Chỉ khi danh tính được xác định, những dòng chữ "Liệt sĩ chưa biết tên" mới được thay bằng họ tên, quê quán; những người mẹ, người vợ, người con mới có thể thực sự biết nơi người thân của mình yên nghỉ.

19 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này do Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2025 - 2026 tại tỉnh Houaphane (Lào). Ảnh: TTXVN phát
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bên Lào gặp nhiều khó khăn, do địa bàn có địa hình, địa chất phức tạp, nhiều khu vực rừng sâu, núi cao, đường giao thông khó khăn; thời tiết khắc nghiệt, mùa khô hạn hán, mùa mưa lũ lụt. Ảnh: TTXVN phát
Xe chở hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội, xã Tân Ninh trở về quê nhà an táng sau 53 năm tìm kiếm. Ảnh: TTXVN phát
Lễ an táng liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn (xã Triệu Sơn). Ảnh: TTXVN phát
UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026. Ản:h TTXVN phát 

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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Đắk Lắk: Thu thập nhiều nguồn tin giá trị phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Đắk Lắk: Thu thập nhiều nguồn tin giá trị phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Đắk Lắk, từ tháng 6/2026 đến nay, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) đã tìm kiếm và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ nhờ vào thông tin từ người dân, nhân chứng, thân nhân các liệt sĩ và những người tham gia chiến đấu qua các thời kỳ. Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 6.000 thông tin để tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian tới. 
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