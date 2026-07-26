Nối dài hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ: Quyết tâm cao đưa các anh trở về

Nhưng đưa được các anh trở về mới chỉ là điểm khởi đầu. Bởi phía sau những linh cữu phủ cờ Tổ quốc và những phần mộ được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn một hành trình khác, dài không kém - hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh. Chỉ khi danh tính được xác định, những dòng chữ "Liệt sĩ chưa biết tên" mới được thay bằng họ tên, quê quán; những người mẹ, người vợ, người con mới có thể thực sự biết nơi người thân của mình yên nghỉ.

19 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này do Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2025 - 2026 tại tỉnh Houaphane (Lào). Ảnh: TTXVN phát

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bên Lào gặp nhiều khó khăn, do địa bàn có địa hình, địa chất phức tạp, nhiều khu vực rừng sâu, núi cao, đường giao thông khó khăn; thời tiết khắc nghiệt, mùa khô hạn hán, mùa mưa lũ lụt. Ảnh: TTXVN phát

Xe chở hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội, xã Tân Ninh trở về quê nhà an táng sau 53 năm tìm kiếm. Ảnh: TTXVN phát

Lễ an táng liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn (xã Triệu Sơn). Ảnh: TTXVN phát