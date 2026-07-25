Làng Hoa Workout: điểm tập gym miễn phí vì sức khỏe cộng đồng

25/07/2026

Xuất phát từ mong muốn rèn luyện sức khỏe, cải thiện vóc dáng và chia sẻ niềm đam mê với bộ môn thể hình, anh Châu Việt Sơn (37 tuổi) đã xây dựng cộng đồng tập gym miễn phí Làng Hoa Workout tại Công viên Làng Hoa Gò Vấp (phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh). Sau 12 năm duy trì, nơi đây không chỉ là điểm tập luyện quen thuộc của những người yêu thể thao mà còn trở thành không gian kết nối cộng đồng, lan tỏa lối sống tích cực.

Cộng đồng luyện tập gym miễn phí mang tên Làng Hoa Workout (trong khuôn viên công viên Làng Hòa Gò Vấp, phường Thông Tây Hội, Tp. Hồ Chí Minh) do anh Châu Việt Sơn (37 tuổi) khởi xướng từ năm 2013. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Nhớ lại những ngày đầu, anh Châu Việt Sơn cho biết ý tưởng thành lập Làng Hoa Workout bắt nguồn từ chính hành trình thay đổi bản thân. "Trước đây tôi rất gầy nên tìm đến gym để khỏe hơn và cải thiện ngoại hình. Sau một thời gian tập luyện thấy hiệu quả, nhiều người tò mò, xin tập cùng. Tôi biết gì thì chia sẻ nấy, dần dần hình thành một nhóm rồi phát triển thành cộng đồng như hôm nay", anh Sơn chia sẻ.

Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ sáng, các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, một góc Công viên Làng Hoa lại trở nên sôi động với những buổi tập ngoài trời. Người tham gia thuộc nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau, từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng đến người cao tuổi. Ai có thời gian đều có thể đến tập và được anh Sơn cùng các thành viên có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn hoàn toàn miễn phí.

Người đến sinh hoạt tại Làng Hoa Workout không phân biệt lứa tuổi, đều được anh Châu Việt Sơn tận tình hướng dẫn miễn phí. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Được Ban Quản lý công viên tạo điều kiện về mặt bằng, không gian tập luyện và hỗ trợ một số dụng cụ cơ bản, cùng với sự chung tay đóng góp của các thành viên, Làng Hoa Workout ngày càng phát triển bền vững.

Mỗi buổi tập đều diễn ra trong không khí cởi mở, đoàn kết. Các thành viên cùng nhau chuẩn bị dụng cụ, khởi động và thực hiện các bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Người tập lâu năm hướng dẫn người mới, còn những kỹ thuật chuyên sâu sẽ do anh Châu Việt Sơn trực tiếp chỉnh sửa, thị phạm và giải đáp.

Tiếng lành đồn xa, sân tập miễn phí này không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn có nhiều người từ các khu vực xa như Bình Dương, Tây Ninh hay các phường phía đông Thành phố Hồ Chí Minh tìm đến luyện tập. Thậm chí, một số người từ Hà Nội vào công tác, kiều bào và du khách nước ngoài cũng ghé công viên để trải nghiệm mô hình tập luyện cộng đồng độc đáo này. Hiện mỗi buổi tập thu hút trung bình khoảng 30 thành viên tham gia.

Làng Hoa Workout sinh hoạt cố định từ 7h30 đến 9h00 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, anh Sơn và những người bạn là những người tập gym chuyên nghiệp hướng dẫn. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Theo anh Sơn, Làng Hoa Workout không đơn thuần là nơi tập gym mà hướng đến xây dựng phương pháp rèn luyện bài bản, khoa học với ba mục tiêu chính: nâng cao sức khỏe và phát triển thể chất; hỗ trợ phục hồi chức năng đối với người gặp vấn đề về cơ xương khớp; đồng thời cải thiện tư thế, vóc dáng cho người thường xuyên ngồi làm việc hoặc học tập trong thời gian dài.

"Ngày nay nhiều người bị gù lưng, võng lưng, lệch hông do ngồi máy tính và sử dụng điện thoại quá nhiều. Chúng tôi hướng dẫn từng bài tập phù hợp, chỉnh sửa từng động tác để cơ thể vận động đúng, giúp người tập lấy lại tư thế cân đối và hạn chế chấn thương", anh Sơn cho biết.

Hiệu quả của mô hình được thể hiện rõ qua sự thay đổi của nhiều thành viên. Chị Trần Thị Thu Vân, ở phường Hạnh Thông, biết đến Làng Hoa Workout qua con trai. Sau hơn một năm kiên trì tập luyện, dưới sự hướng dẫn của anh Sơn, chị giảm được 8 kg, sức khỏe cải thiện rõ rệt và không còn phải sử dụng thuốc như trước.

Là học viên lớn tuổi nhất của cộng đồng, bà Nguyễn Thị Tuyết (70 tuổi, phường Đông Hưng Thuận) cho biết sau ca phẫu thuật gãy tay, khớp bị hạn chế vận động. Chỉ sau tám buổi tập với các bài tập phù hợp, cánh tay của bà đã linh hoạt hơn, sức khỏe cũng cải thiện đáng kể.

Điều giữ chân các thành viên không chỉ là hiệu quả của việc rèn luyện thể chất mà còn là tinh thần sẻ chia, gắn kết giữa những người cùng chung đam mê. Những buổi tập ngoài trời đã trở thành nơi mọi người động viên nhau vượt qua giới hạn bản thân, cùng xây dựng lối sống lành mạnh và lan tỏa năng lượng tích cực.

Cộng đồng Làng Hoa Workout là một sân chơi bổ ích, mang lại sức khỏe và niềm vui, sự gắn kết trong cộng đồng yêu thích bộ môn gym.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Sau hơn một thập kỷ bền bỉ duy trì, mô hình tập luyện cộng đồng tại Làng Hoa Workout đã trở nên giàu ý nghĩa, góp phần khuyến khích người dân rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và xây dựng nếp sống năng động ngay giữa không gian công viên đô thị./.

Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam