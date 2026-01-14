Chân dung
Nhà khoa học góp phần đưa thương hiệu vải thiều bay xa
Với những đề tài, công trình nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, mang lại lợi ích cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã trực tiếp tháo gỡ những "điểm nghẽn" cho vùng đặc sản vải thiều Thanh Hà, góp phần đưa thương hiệu trái cây bay xa, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.
Giai đoạn là Phó Chủ tịch thường trực rồi Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà (tỉnh Hải Dương trước kia), ông Thiện đã cùng tập thể lãnh đạo địa phương triển khai nhiều chương trình phát triển nông nghiệp hiệu quả. Trong đó, ông đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái, góp phần nâng cao đời sống nông dân.
Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện chia sẻ: "Nhìn thấy bà con nông dân làm ra quả vải đã khó khăn rồi đến lúc tiêu thụ cũng rất chật vật, tôi luôn trăn trở với câu hỏi làm sao để bà con bớt khổ, làm sao để bà con canh tác, thu hoạch và tiêu thụ vải thuận lợi hơn, gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống".
Từ ý nghĩ đó, Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện đã chủ trì và trực tiếp chỉ đạo triển khai đề án: "Xây dựng đường ra đồng và nội đồng trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020". Trước đây, những con đường nhỏ hẹp, lầy lội là rào cản trong quá trình sản xuất, đẩy chi phí vận chuyển tăng cao. Hiện nay, đường ra đồng và nội đồng đã được xây dựng đồng bộ, cứng hóa, đạt tiêu chí nông thôn mới, giúp diện mạo quê hương thay đổi, người nông dân cũng bớt vất vả.
Chị Hoàng Thị Ngọc (xã Thanh Hà) chia sẻ: "Gia đình tôi đã có mấy chục năm trồng vải. Trước kia, mùa thu hoạch, bố tôi phải thồ từng sọt vải ra chợ rất vất vả. Bây giờ, đường ra đồng thênh thang sạch đẹp nên việc chăm sóc hay tiêu thụ vải khỏe hơn trước nhiều".
Niềm vui của bà con nông dân càng tiếp động lực cho Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện trong quá trình giải bài toán kinh tế bền vững cho nông nghiệp địa phương bằng những đề án nâng cao giá trị gia tăng như: "Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030", "Phát triển vùng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP gắn với du lịch sinh thái, xuất khẩu, giai đoạn 2021-2025". Đây được xem là "chìa khóa" góp phần đưa quả vải Thanh Hà vươn tầm quốc tế.
Cuối tháng 6/2025, trước thời điểm Hải Dương và Hải Phòng sáp nhập, huyện Thanh Hà có 1.006 ha cây ăn quả được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP; trong đó, 480 ha vải, 331 ha ổi và 80 ha bưởi đạt chuẩn VietGAP, 115 ha vải đạt chuẩn GlobalGAP. Quả vải Thanh Hà giờ đây đã có mặt tại những thị trường khó tính như Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ.
Những đề tài nghiên cứu của Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện khi ứng dụng vào thực tiễn đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, tạo bước phát triển đột phá trong nông nghiệp địa phương.
Thủ phủ vải thiều của Hải Phòng hôm nay đã trở thành những "tiểu vùng" du lịch sinh thái, mang lại nguồn thu mới cho nông dân, tiêu biểu như: du lịch Đồng Mẩn - Đồng Quao gắn với tham quan trải nghiệm du thuyền trên sông Hương; vùng trồng vải xuất khẩu gắn với tham quan cây vải thiều Tổ, trải nghiệm đi thuyền thưởng ngoạn hai bên bờ sông nội đồng khu vực sông Cống Gừng; vùng sản xuất vải sớm tại xã Hà Đông kết hợp với tham quan di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Từ Hạ, thăm làng nghề chiếu cói Tiên Kiều… Mùa vải chín, hàng nghìn lượt du khách tìm về các vườn vải tham quan, trải nghiệm công việc thu hái…
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hà Nguyễn Thị Thúy, vụ vải thiều năm 2025, các khu du lịch sinh thái Đồng Mẩn, sông Hương, khu vực cây vải Tổ đón khoảng 8.500 du khách. Nhờ đó, đời sống bà con nông dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng và dịch vụ phát triển, các giá trị văn hóa của địa phương được bảo tồn, phát huy.
Tâm huyết với phong trào nông dân
Trong vai trò Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương (trước kia) và nay là Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện mang theo tinh thần sáng tạo, đổi mới ứng dụng nghiên cứu vào công tác Hội. Ông luôn tâm niệm: Lãnh đạo Hội phải là người định hướng, cung cấp công cụ để nông dân hội nhập.
Giai đoạn 2023-2025, Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện trong vai trò Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chương trình, Nghị quyết, Quyết định thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về chuyển đổi số; chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả trong xây dựng tổ chức Hội nông dân, tăng cường sử dụng chứng thư số trong hoạt động hội, góp phần cải cách hành chính.
Ông cũng là đồng tác giả sáng kiến "Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam". Ông tập trung xây dựng bộ công cụ hướng dẫn số, giúp cán bộ, hội viên dễ tiếp cận. Sáng kiến này đã giúp Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lọt Top 5 tỉnh có số lượng cài đặt tài khoản cao nhất cả nước, tạo tiền đề quan trọng cho việc sắp xếp, quản lý dữ liệu hội viên khi sáp nhập đơn vị hành chính.
"Từ sáng kiến này cho thấy việc cần thiết phải triển khai đồng bộ các giải pháp từ quản lý, chỉ đạo, điều hành đến tập huấn; xây dựng video clip hướng dẫn các thao tác sử dụng trang quản trị nền tảng số Nông dân Việt Nam và đăng tải, chia sẻ trên các nền tảng giúp cán bộ Hội và hội viên dễ thực hành, xem lại khi cần. Từ đó có thể áp dụng cho một số nhiệm vụ khác khi triển khai các ứng dụng, phần mềm mới", ông Thiện đúc kết.
Sau khi Hải Dương và Hải Phòng hợp nhất, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện vẫn giữ phong cách năng động, gắn bó với cơ sở, với hội viên, tìm cách đồng hành cùng nông dân trong hành trình làm giàu bền vững. Ông cùng Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố lãnh đạo Hội giành nhiều kết quả nổi bật như: Hoàn thành 17/17 chỉ tiêu nhiệm kỳ; thành lập mới 255 mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác và 401 tổ, chi hội nông dân nghề nghiệp tại các xã, phường; xây dựng, củng cố, phát triển nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân; hiện nay quỹ đạt trên 178 tỷ đồng cho hơn 4.400 hộ vay vốn…
Anh Đồng Minh Đại, Chủ tịch Hội nông dân xã Kim Thành cho biết: "Những chỉ đạo của đồng chí Trịnh Văn Thiện luôn kịp thời, xuất phát từ lợi ích sát sườn của hội viên và đặc thù của cơ sở. Đồng chí là đại diện tiêu biểu cho lớp cán bộ Hội sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm với phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới".
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn đánh giá cao sự kết hợp giữa kiến thức nghiên cứu bài bản và kinh nghiệm thực tiễn của Chủ tịch Hội Nông dân thành phố: "Dù ở vai trò công tác nào, đồng chí Trịnh Văn Thiện đều nỗ lực cố gắng, vận dụng kiến thức khoa học vào quá trình quản lý hiệu quả. Khi làm lãnh đạo huyện Thanh Hà, đồng chí gắn bó mật thiết với cơ sở, đưa ra những quyết sách hiệu quả, giúp nâng tầm nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương".
Với những đóng góp xuất sắc trong quá trình công tác, Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương các năm 2021, 2022; Bằng khen của Tỉnh ủy Hải Dương năm 2023; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2024. Tháng 10/2025, ông là một trong 32 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là Nhà khoa học của nhà nông năm 2025./.