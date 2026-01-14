Nhà khoa học góp phần đưa thương hiệu vải thiều bay xa

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thanh Hà, vùng quê trù phú được biết đến là quê hương của cây vải thiều thơm ngon nức tiếng, Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện luôn xác định nghiên cứu khoa học phải bắt đầu từ việc giải quyết các bài toán sát sườn của người nông dân.

Giai đoạn là Phó Chủ tịch thường trực rồi Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà (tỉnh Hải Dương trước kia), ông Thiện đã cùng tập thể lãnh đạo địa phương triển khai nhiều chương trình phát triển nông nghiệp hiệu quả. Trong đó, ông đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái, góp phần nâng cao đời sống nông dân.

Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện chia sẻ: "Nhìn thấy bà con nông dân làm ra quả vải đã khó khăn rồi đến lúc tiêu thụ cũng rất chật vật, tôi luôn trăn trở với câu hỏi làm sao để bà con bớt khổ, làm sao để bà con canh tác, thu hoạch và tiêu thụ vải thuận lợi hơn, gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống".

Từ ý nghĩ đó, Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện đã chủ trì và trực tiếp chỉ đạo triển khai đề án: "Xây dựng đường ra đồng và nội đồng trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020". Trước đây, những con đường nhỏ hẹp, lầy lội là rào cản trong quá trình sản xuất, đẩy chi phí vận chuyển tăng cao. Hiện nay, đường ra đồng và nội đồng đã được xây dựng đồng bộ, cứng hóa, đạt tiêu chí nông thôn mới, giúp diện mạo quê hương thay đổi, người nông dân cũng bớt vất vả.

Chị Hoàng Thị Ngọc (xã Thanh Hà) chia sẻ: "Gia đình tôi đã có mấy chục năm trồng vải. Trước kia, mùa thu hoạch, bố tôi phải thồ từng sọt vải ra chợ rất vất vả. Bây giờ, đường ra đồng thênh thang sạch đẹp nên việc chăm sóc hay tiêu thụ vải khỏe hơn trước nhiều".

Niềm vui của bà con nông dân càng tiếp động lực cho Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện trong quá trình giải bài toán kinh tế bền vững cho nông nghiệp địa phương bằng những đề án nâng cao giá trị gia tăng như: "Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030", "Phát triển vùng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP gắn với du lịch sinh thái, xuất khẩu, giai đoạn 2021-2025". Đây được xem là "chìa khóa" góp phần đưa quả vải Thanh Hà vươn tầm quốc tế.

Cuối tháng 6/2025, trước thời điểm Hải Dương và Hải Phòng sáp nhập, huyện Thanh Hà có 1.006 ha cây ăn quả được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP; trong đó, 480 ha vải, 331 ha ổi và 80 ha bưởi đạt chuẩn VietGAP, 115 ha vải đạt chuẩn GlobalGAP. Quả vải Thanh Hà giờ đây đã có mặt tại những thị trường khó tính như Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ.

Những đề tài nghiên cứu của Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện khi ứng dụng vào thực tiễn đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, tạo bước phát triển đột phá trong nông nghiệp địa phương.

Thủ phủ vải thiều của Hải Phòng hôm nay đã trở thành những "tiểu vùng" du lịch sinh thái, mang lại nguồn thu mới cho nông dân, tiêu biểu như: du lịch Đồng Mẩn - Đồng Quao gắn với tham quan trải nghiệm du thuyền trên sông Hương; vùng trồng vải xuất khẩu gắn với tham quan cây vải thiều Tổ, trải nghiệm đi thuyền thưởng ngoạn hai bên bờ sông nội đồng khu vực sông Cống Gừng; vùng sản xuất vải sớm tại xã Hà Đông kết hợp với tham quan di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Từ Hạ, thăm làng nghề chiếu cói Tiên Kiều… Mùa vải chín, hàng nghìn lượt du khách tìm về các vườn vải tham quan, trải nghiệm công việc thu hái…

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hà Nguyễn Thị Thúy, vụ vải thiều năm 2025, các khu du lịch sinh thái Đồng Mẩn, sông Hương, khu vực cây vải Tổ đón khoảng 8.500 du khách. Nhờ đó, đời sống bà con nông dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng và dịch vụ phát triển, các giá trị văn hóa của địa phương được bảo tồn, phát huy.

Tâm huyết với phong trào nông dân