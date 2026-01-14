Ngút ngàn đồi chè Long Cốc

Từ trên cao nhìn xuống, Long Cốc hiện lên như một miền cổ tích được dệt bằng hàng trăm quả đồi bát úp xanh mướt, lớp lớp nối nhau đến tận cuối trời. Sương sớm phủ lên từng triền chè một lớp màn mỏng, khiến cả không gian như chìm trong vẻ huyền ảo.

Những đồi chè hình bát úp

Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội chỉ khoảng 125 km, Long Cốc từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày, những hành trình tìm kiếm sự an yên giữa thiên nhiên. Vị trí thuận lợi, đường sá dễ đi khiến nơi đây luôn hấp dẫn du khách từ các đô thị lớn, đặc biệt là những người muốn rời xa ồn ã phố thị để tìm về miền quê xanh mát với khung cảnh bao la của vùng chè đồi nổi tiếng, tìm thấy sắc màu văn hóa độc đáo.

Cảnh quan Long Cốc không chỉ đẹp bởi số lượng đồi chè nhiều đến mức khó đếm, mà còn bởi cấu trúc địa hình đặc biệt. Mỗi quả đồi như một chiếc bát úp khổng lồ phủ kín màu xanh, nằm liền kề nhau theo đường cong tự nhiên của đất trời.

Đường lên các vị trí để ngắm bình minh và chụp ảnh ở đồi chè Long Cốc khá thuận lợi, nhiều xe ô tô có thể lên tận nơi. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Khi mặt trời bắt đầu nhô lên, từng vạt sáng gieo xuống các sườn đồi, tạo thành những đường vân mềm mại, khiến khung cảnh như đang chuyển động theo hơi thở của ngày mới.

Vào thời điểm từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, sương mù xuất hiện dày hơn, khiến cả thung lũng như chìm trong lớp lụa trắng. Từ các điểm cao, du khách có thể quan sát những đỉnh đồi nhấp nhô nổi lên như những ốc đảo xanh giữa biển sương - một trải nghiệm thị giác hiếm có ở miền Bắc.

Cuộc sống lao động của người dân cũng trở thành nét đẹp trong toàn cảnh ấy. Từ khi trời còn bảng lảng sương, những đôi quang gánh và áo chàm đã xuất hiện giữa màu xanh mồng mồng của chè. Du khách theo chân người dân xuống đồi, tự tay hái những búp chè non còn đẫm sương và nghe họ kể về kinh nghiệm chọn chè, về sự gắn bó của nghề trồng chè với đời sống đồng bào nơi đây.

Bước vào xưởng chế biến, mùi thơm dìu dịu của chè sao nóng lan tỏa, khiến ai nấy đều cảm nhận rõ tình yêu và sự tỉ mỉ được gửi gắm vào từng mẻ chè trung du nổi tiếng.

Không chỉ có cảnh quan, hệ sinh thái du lịch quanh đồi chè cũng phát triển ngày càng bền vững. Toàn xã hiện có sáu homestay và nhiều cơ sở sản xuất chè đạt OCOP 3 - 4 sao, góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân, đồng thời mở rộng trải nghiệm cho du khách.

Vẻ đẹp đầy quyến rũ của đồi chè Long Cốc. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Nét đẹp văn hóa Mường

Với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Mường, Long Cốc mang trong mình kho tàng văn hóa bản địa phong phú. Đến đây, du khách dễ dàng bắt gặp những nếp nhà sàn truyền thống nằm xen kẽ giữa đồi chè, nghe tiếng cồng chiêng ngân vang trong các lễ hội hay những dịp sinh hoạt cộng đồng. Các làn điệu hát ví, hát rang, nghệ thuật diễn xướng và đâm đuống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, nay càng được khôi phục mạnh mẽ nhờ sự tham gia nhiệt tình của các câu lạc bộ văn nghệ dân gian.

Nhiều gia đình đã đầu tư chỉnh trang nhà ở theo kiến trúc truyền thống Mường để làm homestay. Không gian nhà sàn rộng thoáng, bếp lửa đỏ rực buổi tối, bữa cơm lam chấm muối vừng, hay tiếng hát vang lên trong đêm lửa trại… tất cả tạo nên dấu ấn đặc biệt trong trải nghiệm của du khách. Họ không chỉ được nghỉ dưỡng mà còn như sống trong vòng tay của một cộng đồng chân tình, hiếu khách.

Các sản phẩm du lịch văn hóa cũng ngày càng đa dạng: Từ dịch vụ cho thuê trang phục dân tộc, bán sản vật địa phương, tổ chức biểu diễn nghệ thuật đến các tour trải nghiệm quy trình làm chè. Những mô hình này tạo thêm nguồn thu ổn định, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên.

Chính quyền xã và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ trong những năm qua đã triển khai mạnh mẽ dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch". Nhờ đó, các hoạt động tập huấn, quảng bá, tổ chức farmtrip (chuyến đi làm quen, trải nghiệm và khảo sát), xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và fanpage (trang cộng đồng) du lịch… được triển khai đồng bộ, góp phần đưa hình ảnh Long Cốc đến gần hơn với thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

Khoảng thời gian mặt trời vừa ló ra khỏi đỉnh núi là khoảng thời gian được người yêu nhiếp ảnh chờ đợi nhất. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

Điểm sáng trên bản đồ du lịch

Sức hút ngày càng lớn của Long Cốc đặt ra yêu cầu phải phát triển du lịch một cách bền vững, tránh khai thác quá mức hoặc biến đổi cảnh quan tự nhiên. Nhận thức rõ điều đó, xã Long Cốc đã tổ chức hội thảo tham vấn Đề án "Phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh giai đoạn 2025 - 2030". Đề án xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng hạ tầng phù hợp, bảo tồn lễ hội truyền thống, ứng dụng số hóa trong quản lý, khuyến khích canh tác nông nghiệp bền vững và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Mục tiêu lớn nhất là đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới nhưng không làm biến đổi bản sắc. Một Long Cốc xanh, sạch, nguyên bản - nơi cảnh quan thiên nhiên được gìn giữ, văn hóa Mường được tôn trọng và cộng đồng được hưởng lợi - chính là định hướng mà chính quyền và người dân cùng hướng tới.

Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả rõ rệt: Mỗi năm Long Cốc đón gần 10.000 lượt khách, trong đó khoảng 3.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch - dịch vụ ngày càng tăng, đời sống nhân dân được cải thiện, các giá trị văn hóa được phục hồi mạnh mẽ và truyền lại cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của cộng đồng đã tạo nên bản sắc riêng cho sản phẩm du lịch địa phương, với điểm nhấn là tinh thần chân tình và sự tận tâm của người dân.

Những đồi chè Long Cốc hôm nay không chỉ là điểm hẹn của du khách thích khám phá vẻ đẹp hay các nhiếp ảnh gia săn sương, mà còn là biểu tượng của một miền quê đang chuyển mình theo hướng bền vững. Giữa không gian bao la của những đồi chè bát úp nối nhau đến tận cuối trời, du khách tìm thấy điều gì đó rất giản dị: Một nếp sống hiền hòa, một cảnh quan thuần khiết và một cộng đồng đang ngày càng ý thức về giá trị quê hương mình.

Trong tương lai, khi các dự án được triển khai đồng bộ và việc bảo tồn văn hóa - môi trường tiếp tục được ưu tiên, Long Cốc hoàn toàn có khả năng trở thành một điểm sáng mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Một vùng đất mà mỗi người khi rời đi đều mang theo cảm xúc mến thương, để rồi muốn quay trở lại, chỉ để ngắm lại sắc xanh ngút ngàn ấy thêm một lần nữa./.